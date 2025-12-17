El cofundador de Incode señala el peligro y la oportunidad de América Latina en la industria de la ciberseguridad

Hace dos años comenzaron a utilizarse deepfakes para cometer fraudes en Brasil; la práctica llegó a México un año más tarde y solo en los últimos seis meses se ha convertido en un problema de peso en Estados Unidos, explicó en entrevista con El Cronista Jesse Franklin, CFO y cofundador de Incode.

“En Brasil vemos alrededor vemos 12 veces más intentos de fraude que en Estados Unidos. En México vemos cuatro veces más. En América Latina realmente el problema es gigantesco”, dice Franklin.

La compañía de ciberseguridad, especializada en registro de identidad para grandes empresas, señala su ADN latinoamericano como una ventaja sobre las demás.

En México, Colombia y Argentina, donde Incode está presente, los ataques son más creativos y variados que en otros lugares del mundo.

El unicornio latinoamericano está en vías de consolidar el mercado.

Así, Incode desarrolló su herramienta para detectar deepfakes, Deepsight, con base en la experiencia en estos mercados. Logró, según estudio de la University of Purdue, ser más “más precisa y con menos tasa de falsos negativos”.

¿Qué hace a Latinoamérica más competitiva?

Aquí las organizaciones reciben 2,803 ciberataques en promedio cada semana, lo que representa un 40% más que en el resto del mundo, según el Reporte “Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad” de Endeavor Data Unit e Incode Technologies.

La compañía se sabe multicultural y utiliza este aspecto como una ventaja. “Las oficinas más importantes que tenemos están en México. Pero también tenemos (representación) importante en Colombia y Argentina”, señala con orgullo el ejecutivo mexicano.

“El talento en México, Argentina o Colombia es tan bueno como en cualquier parte del mundo”, afirma.

Cuando se trata de ingenieros, aunque el mayor desarrollo de Incode lo tienen en Serbia, “también tenemos muchos presales engineers, ingenieros de soporte y de desarrollo en Latinoamérica".

Aunque hay un déficit de ingenieros en México y el resto de Latinoamérica, Incode ha sido capaz de encontrar buenos talentos en la región. “Muchas de las empresas americanas no buscan el talento en México, en Colombia o en Argentina y nosotros sí”, afirma el ejecutivo.

“Nuestros primeros clientes fueron en México y tenemos nuestra presencia importante en LATAM y eso no lo olvidamos nunca”. Así, aunque sus headquarters están en San Francisco, California, Franklin asegura que tener un pie en México, Colombia y Argentina les dio una ventaja en el pasado y seguirá de esta manera en el futuro.

El carrito de compras de las fintech

La apuesta de Incode, una empresa valuada en más de u$s 1,200 millones, es desarrollar su propia tecnología, dice Franklin. Con esto en mente, como un jugador fuerte en la industria, están en una etapa de consolidación del mercado.

Sabemos que saber cachar fraude en América Latina es mucho más difícil que saberlo cachar en Estados Unidos. Jesse Franklin, CFO y cofounder de Incode

Para lograr que los usuarios se identifiquen adecuadamente, por ejemplo, antes de registrarse a la app de su banco, Incode ha fortalecido su tecnología y su cartera de clientes con la adquisición de Metamap y AuthenticID concretada en agosto de 2025.

Aunque Incode se destaca por entrenar sus propios modelos de IA, AuthenticID, se basaba más en reglas y algoritmos. Así que integraron ese método con su propio producto.

Parte de la fortaleza de una compañía bancaria es su manera de comprobar la identidad de sus usuarios.

“Tenía un footprint diferente a nuestros típicos clientes, tenía un producto más enfocado al mercado medio. Creemos que hacía buen complemento con nuestro producto”, señaló Franklin.

El nombre del juego en ciberseguridad: IA

IA es una pieza importante en la industria. El 54% de las compañías más grandes ya utilizan IA para detectar amenazas, según el estudio de Endeavor.

Sin embargo, esta tecnología ha facilitado el uso de deepfakes y otros tipo de fraudes. De allí la importancia de su nuevo producto Deepsight.

Identificar a los usuarios cada vez es más relevantes en el e-commerce.

“El costo del fraude se fue a cero. Hace dos años hacer un deepfake costado dinero, trabajo, esfuerzo. Hoy lo haces en dos minutos. Es un fraude muchísimo más peligroso porque es mucho más difícil de cachar, los humanos no lo pueden cachar", señaló el cofounder de Incode. Lo ve como una nueva etapa en la ciberseguridad, donde su industria tendrá que salir a dar la cara.

Desde el punto de vista de los usuarios, el 75% si consideran que la compañía a quien le brindan sus datos es insegura, se retiran del proceso de identificación. Mientras que, desde el punto de vista de la contratación de un cliente, el 58% de las compañías prueban la seguridad de sus proveedores (como Incode) antes de cerrar un contrato.

Desde 2021 Incode ha sido considerada unicornio, pues al levantar u$s 220 millones en una ronda liderada por General Atlantic y SoftBank su valuación llegó a los u$s 1,250 millones. Se estima que es el mayor participante en el mercado de verificación de identidad en Estados Unidos.