El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la segunda publicación de las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023 para grandes contribuyentes Con esta información, la autoridad fiscal busca establecer parámetros de referencia que permitan evaluar el comportamiento tributario de distintos sectores económicos. De acuerdo con el organismo, los datos se basan en análisis realizados con información proveniente de declaraciones fiscales, dictámenes, comprobantes digitales y otras bases de datos institucionales. El objetivo es que las empresas comparen su propia tasa efectiva de ISR con los valores de referencia publicados. La nueva publicación contempla 40 actividades económicas agrupadas en nueve sectores productivos del país, entre ellos industrias manufactureras, comercio mayorista y minorista, y servicios profesionales, científicos y técnicos. También se incluyen áreas como transporte, correos y almacenamiento, información en medios masivos, servicios de alojamiento y preparación de alimentos, dirección de corporativos y servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos. Según el SAT, estas tasas funcionan como parámetros de referencia para detectar posibles riesgos fiscales y permiten identificar casos en los que el pago de impuestos podría estar por debajo de lo esperado en cada actividad económica. El organismo explicó que los parámetros se obtienen a partir de análisis internos basados en información fiscal disponible en sus bases de datos institucionales. Para ello se utilizan registros como declaraciones anuales, dictámenes fiscales, declaraciones informativas y comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Con estos datos, el SAT calcula una tasa efectiva promedio por actividad económica, que sirve como referencia para evaluar el comportamiento fiscal de las empresas. El organismo tributario invitó a los grandes contribuyentes a consultar las tasas correspondientes a su actividad económica y compararlas con su propio pago efectivo de ISR. Si una empresa registra una tasa por debajo de los parámetros publicados, la autoridad puede contactarla a través del Buzón Tributario para revisar su situación fiscal. El objetivo de esta medida es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y permitir que los contribuyentes corrijan su situación mediante declaraciones complementarias si es necesario.