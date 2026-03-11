El reloj corre y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya lo dejó claro: quienes presenten su Declaración Anual antes del 30 de abril podrán obtener ventajas que marcan la diferencia. Con el simulador oficial ya activo y nuevas herramientas digitales disponibles, este año no hay excusa para llegar tarde. Te contamos todo lo que necesitas saber para cumplir a tiempo y sacarle el máximo provecho. El SAT estableció un calendario fiscal claro y no hay margen para la improvisación. Las personas morales tuvieron hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar su declaración anual correspondiente con el ejercicio fiscal 2025, mientras que el vencimiento para la presentación de dictámenes de estados financieros es el 15 de mayo, en los casos que el sistema así lo requiera. Por su parte, las personas físicas tienen plazo hasta el 30 de abril de 2026. Pasada esa fecha, el organismo público aplicará sanciones económicas por incumplimiento que pueden encarecer significativamente la deuda fiscal. Declarar a tiempo no solo evita multas y recargos: también abre la puerta a beneficios como la devolución automática de saldo a favor, que el SAT procesa con mayor rapidez cuando la declaración se presenta dentro del plazo establecido. Una de las herramientas más útiles que el SAT pone a disposición de los contribuyentes cada año es el simulador de la declaración anual, y para 2026 ya está disponible en el portal oficial. Su objetivo es claro: que ningún mexicano llegue a la declaración de impuestos sin saber qué esperar. A través de este simulador, cualquier contribuyente puede revisar de forma anticipada la precarga de información que el SAT ya tiene registrada: ingresos, deducciones autorizadas, retenciones, pagos provisionales y definitivos, pérdidas de ejercicios anteriores, entre otros datos clave. Esto significa que, antes de presentar tu declaración formal, puedes ver un panorama completo de tu situación fiscal y detectar posibles errores o inconsistencias a tiempo. Las actualizaciones y mejoras de la herramienta estarán disponibles durante todo el mes de marzo, por lo que se recomienda consultarlo cuanto antes para tener tiempo de reunir la documentación necesaria. Como se mencionó, el organismo público incorporó una serie de mejoras que buscan hacer el proceso más ágil, transparente y accesible. Estos son los cambios más relevantes que encontrarás al usarlo: