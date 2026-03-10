El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la institución responsable de supervisar que tanto personas físicas como empresas cumplan con el pago de impuestos en México. En caso contrario, es posible sufrir sanciones e incluso condenas de cárcel, por lo que es importante mantener al día las obligaciones fiscales. Según el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF), las personas deben contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales vigentes. Cuando esta obligación no se cumple, las consecuencias pueden ir desde sanciones económicas hasta responsabilidades penales, que en ciertos casos pueden incluir prisión. La información que se presenta se basa en lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, normativa oficial vigente, y en los lineamientos del propio organismo, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No todas las deudas fiscales implican cárcel. En la mayoría de los casos, el incumplimiento se sanciona con: Sin embargo, existe una situación específica en la que una falta fiscal se convierte en delito. En esos casos, la autoridad puede iniciar un proceso legal que llegue ante un juez, quien podría determinar una pena de prisión. El delito se denomina defraudación fiscal, previsto en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. No se trata únicamente de tener una deuda con el SAT, sino de utilizar engaños o aprovechar errores para evitar pagar impuestos total o parcialmente, o para obtener beneficios indebidos en perjuicio del fisco. En otras palabras, lo que la ley sanciona es la intención de engañar, no un retraso o error que pueda corregirse. El Código Fiscal señala algunos casos frecuentes en los que podría configurarse este delito, como por ejemplo: Las sanciones dependen del dinero involucrado. El Código Fiscal establece los siguientes rangos: Cabe destacar que la prisión solo procede cuando la autoridad demuestra que hubo engaño, simulación o intención de evadir impuestos. Errores corregidos a tiempo, declaraciones complementarias o adeudos que se regularizan normalmente se resuelven por la vía administrativa.