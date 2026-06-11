Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 11 de junio.

Estas son las efemérides del 11 de junio

1910: Nace en Saint-André-de-Cubzac, Francia, Jacques Yves Cousteau, oficial de la Marina francesa, oceanógrafo. En 1943, él y Émile Gagnan perfeccionarán el equipo de respiración de los buzos. Será pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro planeta y defender el medio marino de la contaminación a que está siendo sometido. Asimismo escribirá libros de divulgación del mundo submarino y realizará numerosas campañas oceanográficas con su barco "Calypso". En 1957 será nombrado director del Museo Oceanográfico de Mónaco.

(Hace 116 años)

1838: Nace en Reus (España), el pintor y grabador español, Mariano Fortuny, uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX, enmarcado en el Eclepticismo español.

(Hace 188 años)

1776: En la pequeña localidad de East Bergholt, en el condado de Suffolk, Inglaterra, nace John Constable, que será un gran representante de la pintura paisajística en el Romanticismo inglés, junto con Turner.

(Hace 250 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1985: Muere, tras permanecer en coma durante 10 años, Karen Ann Quinlan, importante figura en el debate del derecho a morir. Su caso aportará preguntas fundamentales en cuestiones como bioética, eutanasia y derechos civiles.

(Hace 41 años)

1984: En Padua, Italia, fallece Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano y uno de los fundadores del eurocomunismo (junto a Santiago Carrillo y Georges Marchais), comunismo distinto del implantado en la URSS, más cercano a los valores liberales y democráticos de la sociedad europea occidental.

(Hace 42 años)

1894: Fallece en Madrid (España) el pintor romántico español Federico Madrazo, que fue pintor oficial de la corte española y director del Museo del Prado. Al principio de su carrera cultivó la pintura histórica y religiosa aunque es afamado por su actividad como exepcional retratista.

(Hace 132 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Jacques Yves Cousteau en 1910, ya que su trabajo como oceanógrafo y defensor del medio marino ha tenido un impacto significativo en la conservación de los océanos y en la conciencia sobre la contaminación ambiental, además de sus innovaciones en el buceo y la divulgación de la vida submarina.