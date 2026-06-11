En esta noticia

Este jueves, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este jueves

Hoy podrías llevarte varias sorpresas que transformen tu forma de ver muchas cosas. Presta atención a lo que se comenta a tu alrededor y aprenderás. Si bajas la guardia y permites que la imaginación entre en tu vida, surgirán momentos muy divertidos e incluso mágicos.

Te puede interesar

China suministrará 600 autobuses de más reciente generación y este pequeño país latino llegará a disponer de uno de los sistemas de transporte público más modernos de toda la región
El horóscopo del día para Tauro (foto: Pixabay).
El horóscopo del día para Tauro (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy, durante el día, Tauro irradiará calma y encanto en el amor, atrayendo gestos sinceros y oportunidades de acercamiento; la compatibilidad destaca con Virgo, con quien habrá entendimiento fácil y planes prácticos que fortalecen el vínculo.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este jueves?

Tauro, hoy tu suerte en el trabajo llega con sorpresas que transformarán tu perspectiva; escucha lo que se comenta a tu alrededor y deja entrar la imaginación, porque podrían surgir oportunidades tan divertidas como mágicas.

Te puede interesar

Desde YA | El Metro CDMX modificó las normas y los viajeros no podrían acceder al vagón con la mochila en la espalda

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Como Tauro, cuida tu salud con rutinas estables: alimentación nutritiva, descanso suficiente, actividad física moderada y contacto con la naturaleza; evita excesos y escucha a tu cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Tauro

Mantén la mente abierta ante las sorpresas. Escucha con atención lo que se comenta a tu alrededor. Deja entrar la imaginación y di sí a planes espontáneos.

Te puede interesar

Formal y confirmado: China establece su primera base militar fuera de Asia y dónde muchos consideran iniciará la Tercera Guerra Mundial

En un contexto de cambios constantes, la lectura diaria del horóscopo aporta señales útiles para trazar el día. Un seguimiento sostenido permite anticipar tendencias y entender mejor el propio panorama.