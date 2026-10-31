Conapesca anunció la nuevas fechas para la captura y vedas que tendrán el objetivo de garantizar sostenibilidad marina.

Información de última hora e importante: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, AGRICULTURA, anunció por medio de la La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, el calendario con las nuevas fechas de captura y vedas en materia de pesca en cinco estados claves para los pescadores, con el fin de “proteger las especies de interés comercial y fortalecer la soberanía alimentaria del país”, indicaron las autoridades.

De manera oficial, la Secretaría de Agricultura publicó que a partir de este 1 de noviembre, “iniciará siete periodos de pesca en la península de Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo”, y otros estados. El Gobierno anunció los cambios que rigen a partir de noviembre y que los pescadores atrapen o hagan capturas de lisa (Mugil cephalus) y de túnidos.

El Gobierno escuchó las opciones del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), en su llamado a garantizar la sostenibilidad y la protección de estos recursos marinos y sus ciclos de reproducción y crianza, prohibiendo así su pesca.

Hombre en una barca captura especies marinas. Secretaría de Agricultura

Calendario de la Conapesca y la Agricultura: prohibiciones desde noviembre

La medida también apunta a “proteger las poblaciones de las especies de interés comercial, el sustento económico de miles de familias del sector pesquero”.

Lisa : Desde el 1 de noviembre en aguas litorales de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Túnidos: Desde el 9 de noviembre para las embarcaciones que seleccionaron el segundo periodo alternativo, en aguas federales del océano Pacífico y del Pacífico Oriental.

Gobierno de México anunció que en noviembre iniciarán siete periodos de pesca en la península de Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo. Shutterstock

Especies cuya captura está permitida del 1 al 31 de noviembre de 2026

Pescadoras y pescadores de los estados de la península de Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, atención al calendario de pesca permitida según especies:

Caracoles: A partir del 1 de noviembre en el litoral de Quintana Roo. Langosta: Del 1 de noviembre en adelante en la Zona III, desde Boca de la Soledad hasta Cabo San Lucas, incluyendo la franja de cero a 100 brazas del Golfo de California. Lisa: Del 11 al 30 de noviembre en la Laguna Madre, Tamaulipas. Liseta: Del 11 al 30 de noviembre en la Laguna Madre, Tamaulipas. Ostión: A partir del 1 de noviembre en los sistemas lagunarios estuarinos de Tabasco. Ostión de placer: A partir del 16 de noviembre en aguas marinas y estuarinas federales del Golfo de California y el océano Pacífico, excepto al sur de Teacapán, Sinaloa. Langostino: A partir del 1 de noviembre en aguas continentales federales de la vertiente del océano Pacífico.

El Gobierno hace un llamado a la gente para que denuncie la pesca ilegal en México. Secretaría de Agricultura

El Gobierno de México hace un llamado a pescadores y pescadoras a atacar el calendario de pesca y vedas y pone a disposición de la población los canales para hacer las respectivas denuncias ante el incumplimiento de lo mandado por la Secretaría de Agricultura.

“La Conapesca mantiene habilitada la línea telefónica 669 915 6913 y el Sistema de Denuncia de Pesca Ilegal (SIDEPI) en https://bit.ly/4es990b, disponible las 24 horas de los 365 días del año”, anunció el comunicado.