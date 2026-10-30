Colima tendrá megapuentes en noviembre por la Feria de Todos los Santos: del 6 al 9 y del 13 al 16 habrá cuatro días de asueto.

Colima tendrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días durante noviembre de 2026, con motivo de la Feria de Todos los Santos. El megapuente comenzará el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 9 de noviembre , gracias a la autorización de tres jornadas adicionales de descanso por parte del Gobierno estatal.

La medida beneficiará a trabajadores del sector público y alumnos. Vale destacar que forma parte de un calendario especial que contempla otros períodos de asueto durante las celebraciones en diferentes semanas de noviembre, con el objetivo de facilitar la participación en las actividades de la feria.

¿Por qué habrá un megapuente de cuatro días en Colima?

El descanso extraordinario fue anunciado por Rodolfo Aguilar Dávalos, director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima (Iffecol), durante la presentación oficial de la Feria de Todos los Santos 2026.

Según explicó el funcionario, la gobernadora Indira Vizcaíno autorizó tres días adicionales de asueto: el viernes 6, el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre . Estas jornadas se sumarán a los días festivos y descansos habituales para conformar tres fines de semana largos durante la celebración.

La autorización anunciada por Dávalos contempla días de asueto en el ámbito estatal y educativo, por lo que alcanzará a trabajadores del sector público y estudiantes de Colima.

El Gobierno de Colima autorizó días adicionales de descanso para estudiantes y trabajadores con motivo de la Feria de Todos los Santos. Gobierno de Colima

Los días de descanso para el estado de Colima durante noviembre

Tras el primer fin de semana largo por el Día de Muertos del lunes 2 de noviembre, el calendario contempla dos períodos de cuatro jornadas consecutivas para Colima. Las fechas anunciadas son:

Del viernes 6 al lunes 9 de noviembre : segundo período de descanso, de cuatro días.

Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre: tercer fin de semana largo, también de cuatro días.

El lunes 16 de noviembre corresponde al descanso por el aniversario de la Revolución Mexicana, cuya conmemoración se recorre del viernes 20 de noviembre.

¿Cuándo se realizará la Feria de Todos los Santos Colima 2026?

La edición 2026 de la Feria de Todos los Santos se desarrollará del viernes 30 de octubre al lunes 16 de noviembre. Serán 18 días de actividades culturales, artísticas, recreativas y espectáculos para las familias.

Durante la presentación, el director del Iffecol también dio a conocer parte de la cartelera del Palenque 2026, que incluirá las siguientes presentaciones: