Informes recientes advierten sobre la escasez de fármacos para tratamientos especializados, insulina, atención oncológica y enfermedades que requieren medicación continua.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió el 26 de octubre de 2026 un aviso de riesgo por la comercialización ilegal de productos con el ingrediente activo Tirzepatida, que no tienen registro sanitario. Se trata de una medida preventiva.

De acuerdo con la dependencia, estos productos se venden en México en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, a precios más bajos que los del mercado y sin pedir receta médica. Se anuncian como agonistas del receptor GLP-1 y GIP para bajar de peso y tratar la diabetes.

¿Qué riesgos advierte la Cofepris?

La Cofepris detalló que los productos falsificados se ofrecen como vial, solución inyectable, pluma precargada, gotas o parches. Aunque la etiqueta diga que contienen Tirzepatida, es posible que no tengan el principio activo declarado o que incluyan otras sustancias dañinas.

Como se desconoce su procedencia y las condiciones de fabricación y almacenamiento, pueden causar:

Reacciones adversas graves

Interacciones peligrosas con otros medicamentos

Falta de eficacia.

Su promoción en redes sociales para bajar de peso en poco tiempo puede generar daños que van de una reacción adversa hasta la muerte , por lo que se requiere la supervisión de un médico especialista.

Cofepris advirtió a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: Saizen y productos con el ingrediente activo Tirzepatida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles medicamentos no se deben comprar?

La Cofepris pidió a la población y a los profesionales de la salud no comprar, suministrar ni utilizar medicamentos vendidos en plataformas digitales, principalmente aquellos que:

Requieren valoración, receta y supervisión médica;

Se ofertan a un precio menor que el del mercado;

Presentan textos en un idioma distinto al español;

No cuentan con registro sanitario.

Tampoco se deben comprar medicamentos en la vía pública, como tianguis y mercados.

Ante la duda, el registro de un producto se puede consultar en el Visor de Registros de Medicamentos de la Cofepris.

Qué hacer si se ingirió estos medicamentos

Quien haya usado alguno de los medicamentos advertidos por la Cofepris debe suspender su uso de inmediato y, si presenta síntomas o malestar, reportarlo en VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. La dependencia recordó que solo los establecimientos con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria pueden comercializar estos productos, que requieren receta médica, y que informará si identifica nuevas evidencias.