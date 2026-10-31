Vista general de la pequeña presa hidroeléctrica ya finalizada, con canales laterales revestidos, compuertas de descarga azules y el agua fluyendo con fuerza hacia el sistema de generación y los desagües.

Un ingeniero vietnamita identificado como Chien-Tran construyó una pequeña central hidroeléctrica con ladrillos, tuberías, una turbina y un generador para aprovechar el agua de un arroyo cercano a su casa para tener energía las 24 horas.

La construcción, documentada en videos de su canal de YouTube Mini Construction, reproduce a pequeña escala el funcionamiento de una instalación hidroeléctrica convencional y muestra cómo consigue generar electricidad para encender una bombilla y hacer funcionar un ventilador.

¿Cómo construyó su propia central hidroeléctrica?

El principio de funcionamiento consiste en conducir el agua desde un punto elevado hasta una turbina conectada a un generador. Para construir una instalación de este tipo, Chien-Tran mostró que el primer paso es seleccionar un arroyo con caudal y desnivel adecuados. Después, se prepara el terreno de trabajo y, cuando es necesario, se desvía temporalmente el agua para intervenir en el cauce.

La estructura de contención puede construirse con ladrillos o piedras, según el diseño y los materiales disponibles. Los cimientos deben asentarse sobre una base estable, mientras que las uniones y los laterales necesitan un sellado adecuado para reducir las filtraciones y evitar daños por la presión del agua.

Un constructor levanta manualmente un muro de contención de ladrillos y cemento en el cauce de un arroyo, incorporando compuertas centrales para regular el flujo de agua. YouTube - @Chien-Tran

¿Cómo funcionan las tuberías y la turbina?

Una vez preparada la estructura, se instala un canal o una tubería que conduce el agua hacia la zona de generación. La diferencia de altura entre la entrada y la salida permite aprovechar la energía potencial del agua y convertirla en movimiento.

En una microcentral artesanal, la turbina puede fabricarse o adaptarse con piezas metálicas y otros componentes resistentes al agua. Su eje se conecta a un generador eléctrico, que transforma el movimiento giratorio en energía eléctrica. Ahora bien, el diseño concreto depende del caudal, el desnivel y la potencia que se busca obtener.

Después del montaje, se revisan las uniones, las posibles fugas y la estabilidad de la estructura. Al liberar el agua hacia la turbina, se comprueba si el mecanismo gira y si el generador puede alimentar una carga eléctrica pequeña.

¿Qué ventajas tiene una central hidroeléctrica doméstica?

La construcción muestra cómo un curso de agua puede convertirse en una fuente de energía renovable mediante una instalación de pequeña escala. En lugares con condiciones adecuadas, la microhidroelectricidad puede contribuir al autoconsumo y reducir la necesidad de recurrir exclusivamente a la red convencional.

No obstante, replicar el sistema requiere evaluar el caudal, el desnivel, la seguridad de los equipos y los posibles efectos sobre el entorno. También pueden ser necesarias autorizaciones para intervenir en un cauce natural.