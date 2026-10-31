Para las empresas, los vales de despensa representan una herramienta dentro de sus estrategias de beneficios laborales.

Los vales de despensa forman parte de las prestaciones laborales que algunas de las empresas ofrecen a sus trabajadores en México. Su función va más allá de la compra de alimentos y productos, ya que representan un complemento al salario que puede ayudar a los empleados a hacer frente a los gastos cotidianos del hogar.

A diferencia de un aumento de sueldo, este beneficio está destinado específicamente a la adquisición de determinados productos y servicios . Por lo general, los trabajadores reciben el monto correspondiente a través de una tarjeta o monedero electrónico que pueden usar en establecimientos autorizados.

Los vales de despensa se convirtieron en una de las prestaciones utilizadas por las empresas para complementar la compensación de sus trabajadores. Magnific

¿Qué son los vales de despensa?

Los vales de despensa son una prestación que las empresas pueden otorgar a sus colaboradores como complemento de su salario . El monto adicional puede utilizarse para adquirir:

Alimentos

Productos de la canasta básica

Otros artículos destinados al consumo cotidiano

En lugar de recibir este beneficio en efectivo, el trabajador obtiene un saldo que puede utilizar mediante una tarjeta o monedero electrónico. De esta forma, el dinero queda destinado a un uso específico y no puede retirarse de una cuenta bancaria o convertirse en efectivo.

Los vales de despensa, por lo tanto, funcionan como una herramienta que permite complementar los ingresos mensuales y destinar una cantidad determinada a cubrir necesidades básicas.

¿Cuánto dinero se puede recibir en vales de despensa?

No existe un monto único que las empresas deban otorgar a sus trabajadores. La cantidad depende de la política de prestaciones de cada compañía, su presupuesto y el esquema de compensación que tenga establecido.

Sin embargo, existen límites fiscales que deben tenerse en cuenta para determinar hasta qué cantidad el beneficio conserva determinadas ventajas.

Uno de los elementos utilizados para calcular estos límites es la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se actualiza de forma periódica. Por esta razón, los montos y topes deben revisarse de acuerdo con el valor vigente correspondiente.

Sea cual sea el caso, para el trabajador representa una diferencia significativa en su presupuesto mensual , especialmente cuando se utiliza para cubrir gastos que forman parte de sus compras habituales.

Por qué ayuda a los trabajadores

Los vales de despensa cuentan con un tratamiento fiscal específico. Cuando se cumplen las condiciones previstas por la normativa, pueden estar exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta determinados límites.

Esto significa que el beneficio puede representar un mayor valor efectivo para el empleado que si recibiera una cantidad equivalente como parte de su salario, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos.