Aplicar una solución limpiadora directamente sobre las manchas difíciles con un rociador facilita eliminar los residuos de grasa focalizados antes de pasar el trapo o mopa general.

Eliminar la grasa de los pisos puede convertirse en una tarea complicada cuando las manchas se secan y se adhieren a la superficie. Sin embargo, existe una forma sencilla de mejorar la limpieza con ingredientes de uso cotidiano, como agua y detergente para platos.

Los especialistas en limpieza recomiendan preparar una solución jabonosa, aplicarla con un trapeador húmedo y prestar especial atención a las zonas más afectadas. Además, señalan que actuar rápidamente y utilizar productos adecuados para cada material ayuda a retirar la suciedad sin dañar los pisos.

¿Cómo limpiar la grasa de los pisos con detergente?

La forma más sencilla consiste en preparar una mezcla de agua y detergente líquido para lavar platos. Según explica artículo publicado en The Spruce en junio de 2025, Robin Murphy, presidenta de Maid Brigade, recomienda agregar entre dos y tres cucharadas de detergente a aproximadamente 3,8 litros de agua.

Antes de comenzar, es importante barrer o aspirar el piso para retirar el polvo, las migas y otros residuos. Después, hay que sumergir el trapeador en la solución, escurrirlo y utilizarlo húmedo, sin dejarlo empapado. La limpieza debe realizarse por secciones para cubrir toda la superficie de manera uniforme.

El detergente líquido para platos es un excelente desengrasante casero que ayuda a cortar la grasa pegajosa y la suciedad acumulada en los pisos de la cocina sin dañar la superficie. Magnific

¿Cuánto tiempo hay que dejar actuar el detergente?

Cuando la grasa está muy adherida, pasar el trapeador una sola vez puede no ser suficiente. En estos casos, Murphy aconseja aplicar un poco de la solución jabonosa directamente sobre la mancha y dejarla actuar entre cinco y diez minutos.

Luego, se puede frotar suavemente con una esponja, un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra. Una vez que la suciedad se haya desprendido, es fundamental enjuagar el piso con agua limpia para eliminar los restos de jabón y secar con una toalla o un paño absorbente.

¿Por qué es importante limpiar la grasa cuanto antes?

Las manchas recientes suelen ser más fáciles de eliminar que aquellas que permanecen durante horas o días sobre la superficie. Por eso, Murphy destaca la importancia de actuar rápidamente y advierte: “Cuanto más rápido se limpien los derrames de grasa, menos probable será que se sequen y sean más difíciles de eliminar”.

También conviene realizar esta tarea cuando haya menos circulación de personas en casa. Claudia Meneses, fundadora de Avanti Green Eco Cleaning, recomienda limpiar los pisos por la noche cuando sea posible, para evitar que las pisadas extiendan los residuos y para permitir que la superficie se seque sin interrupciones.

¿Qué precauciones hay que tomar antes de limpiar?

Es necesario evitar el exceso de agua en las superficies sensibles a la humedad y retirar los residuos de detergente mediante un enjuague adecuado. El secado final también ayuda a prevenir marcas y reduce el riesgo de resbalones.

En definitiva, combinar una solución jabonosa, una aplicación correcta y un secado cuidadoso permite mejorar la limpieza de los pisos sin recurrir necesariamente a productos especializados.