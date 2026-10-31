Secretario de la SEP le habla a la gente a cierlo abierto.

El próximo martes 3 de noviembre comenzarán a regir en todo el sistema educativo de México las nuevas reglas que limitan y controlan el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas para la educación preescolar, primaria y secundaria. La medida ya había sido anunciada por el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública.

De esta forma, como lo detalló el maestro Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación, México se suma con este cambio a más de 100 países en el mundo que " ya protegen a sus estudiantes de los riesgos digitales". La medida es de obligatorio cumplimiento y así lo anunció la SEP: “A partir de este 3 de noviembre decimos adiós al uso de celulares en las escuelas de educación básica, públicas y privadas de todo el país”.

Alumnos hablan frente a frente sin celulares SEP

Adiós al uso de celulares en las escuelas: las nuevas reglas del uso de pantallas impulsadas por Claudia Sheinbaum

La SEP dio a conocer las nuevas reglas que las escuelas comenzarán a implementar y que los estudiantes y padres deberán respetar desde este 3 de noviembre:

Educación Básica : Se restringe el uso de celulares en toda la jornada escolar.

Media Superio r: Cada plantel definirá sus reglas.

Superior: Fomentaremos una ciudadanía digital con pensamiento crítico.

La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue impulsada por la Secretaría de Educación Pública en todo el país con el objetivo de ayudar a la salud mental de los menores.

Niños haciendo actividades manuales y artísticas. SEP

El Gobierno confirmó por qué la medida era necesaria: adiós celulares

Pensando en la salud mental y física de los menores de edad y las consecuencias del uso sin control de las pantallas, la SEP mencionó los objetivos de esta medida y el porqué se lleva a cabo: “Otro factor de suma importancia para la salud mental es el uso de las pantallas: prevenir la adicción a las plataformas digitales y a los trastornos que provocan en menores de edad”.

“Con el scroll infinito quedan expuestos sin pedirlo ni buscarlo a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual o ciberacoso” , afirmó Mario Delgado en conferencia de prensa.

Apaga el teléfono y enciende tu imaginación: la SEP invita a los alumnos a leer más

Por medio de una campaña nacional, la SEP invitó a que los estudiantes apaguen el celular y tomen un libro que los lleve a hacer volar su imaginación, de cara a las nuevas reglas del uso de celulares en las aulas de clase y recreos.

“¡Apaga el teléfono, enciende tu imaginación y lee un libro! Una historia puede llevarte a lugares increíbles, presentarte nuevos amigos y despertar ideas que ni imaginabas".

Estudiantes en México dejan los celulares para leer libros físicos. SEP

El cambio en el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas de todo México fue publicado de manera oficial por el Gobierno en el DOF en septiembre pasado. “El objetivo es recuperar la creatividad, y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con las redes sociales puede tener impactos negativos”, indicó Sheinbuam.

EL comunicado del Gobierno remarcó de qué van las nuevas reglas sobre el adiós a los celulares en las escuelas: “La regulación consiste en que para Educación Básica no se debe usar el celular durante la jornada escolar; para Educación Media Superior será uso responsable y seguro con limitaciones, según cada institución, y para Educación Superior se fomenta el uso responsable y seguro”.