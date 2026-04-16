A solo días de que venza el plazo para vincular las líneas móviles al padrón nacional, los principales operadores de telecomunicaciones en México han lanzado una campaña de comunicación conjunta. Ante la falta de prórrogas por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), empresas como Telcel, AT&T y Movistar buscan incentivar el registro para evitar una desconexión masiva de servicios el próximo 30 de junio. El panorama es alarmante ya que de las 161 millones de líneas móviles que operan en el país, solo el 12.6% se ha registrado exitosamente. Esto significa que apenas 20.4 millones de usuarios han cumplido con el trámite, un avance muy lento que obligaría a las operadoras a procesar a más de 900,000 personas diariamente para alcanzar la meta total antes de la fecha límite. De no completarse el registro, las líneas no vinculadas quedarán restringidas exclusivamente a llamadas de emergencia. Esto representa una amenaza financiera para la industria, que estima una inversión de más de 4,053 millones de pesos para implementar la plataforma y validar la identidad de los usuarios, sin garantías de recuperar a los clientes perdidos por la suspensión del servicio. Expertos coinciden en que la reticencia de los mexicanos para entregar sus datos personales se debe a una política regulatoria que consideran apresurada y mal justificada. La desconfianza sobre el uso de la información privada, sumada a campañas en redes sociales que invitan a evitar el registro, ha generado un clima de incertidumbre que frena el proceso de vinculación masiva. Con la cuenta regresiva llegando a su fin, el éxito de esta medida oficial depende de la capacidad de las telefónicas para convencer a la ciudadanía en tiempo récord. Mientras tanto, la industria advierte que los lineamientos técnicos fueron implementados sin el tiempo suficiente para perfeccionar los sistemas, lo que pone a prueba la estabilidad del sector de telecomunicaciones en México para este 2026. Antes de iniciar, asegurarse de tener a la mano una identificación oficial vigente que incluya fotografía y la CURP. Se puede utilizar: Hay dos opciones para realizar el trámite según preferencias: Quienes decidan hacerlo en línea, el sistema solicitará: Si después de los 3 intentos el sistema no valida los datos, no te alarmes. Las opciones son: Desde el 7 de febrero de 2026, se puede ingresar al Portal de Consulta del operador para validar si la línea ya está vinculada correctamente a la CURP (o RFC en caso de personas morales). El plazo máximo para realizar este trámite es el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio de 2026, todas las líneas que no hayan cumplido con este requisito serán suspendidas. Si la línea es suspendida: La suspensión no te exime de los pagos mensuales del plan contratado o del financiamiento del equipo telefónico.