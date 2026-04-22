Durante 2024, 83.1% de la población de seis años o más utilizó internet en México equivalente a 100.2 millones de personas y, de ellas, 97.2% se conectó mediante un smartphone, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI. En este contexto, PayJoy México y Belvo integraron datos de empleo con autorización del usuario en la originación y gestión de crédito para celulares, con el objetivo de mejorar la precisión y velocidad de las decisiones. La alianza incorporó información laboral como una señal adicional para evaluar riesgo y personalizar ofertas, en un mercado donde el celular se consolidó como el principal punto de acceso digital. Según el INEGI, 98.6 millones de personas fueron usuarias de celular en 2024, mientras que 73.6% de los hogares contó con acceso a internet, con brechas entre zonas urbanas (86.9%) y rurales (68.5%). En ese entorno, el financiamiento de celulares adquirió una relevancia que va más allá del consumo. Para millones de personas, el smartphone es una herramienta para trabajar, generar ingresos y acceder a servicios, por lo que mejorar las decisiones de crédito asociadas a este dispositivo cobra mayor impacto. “Para millones de personas, el celular es su principal herramienta para trabajar, estudiar y acceder a servicios. Integrar señales de empleo con Belvo nos permitió fortalecer la calidad de nuestras decisiones, agilizar procesos y ampliar el acceso al crédito formal con mayor responsabilidad, especialmente para quienes han estado históricamente subatendidos”, afirmó Nicolás Schiaffino, vicepresidente y country manager de PayJoy México. Como parte de la implementación, el flujo de originación se ajustó para solicitar la CURP de forma anticipada, lo que redujo en promedio 40 segundos el tiempo total del proceso. Con ello, 75% de los casos obtuvo respuesta en 40 segundos o menos, de acuerdo con información operativa del proyecto. “En Belvo trabajamos para que los datos, siempre con consentimiento, se conviertan en decisiones útiles en segundos. En un país donde gran parte del acceso digital pasa por el celular, incorporar señales verificables de empleo puede hacer el crédito más preciso, reducir fricción en la experiencia y ayudar a que más personas accedan a financiamiento de forma más sostenible”, señaló Federica Gregorini, general manager de Belvo en México. El fortalecimiento de esta colaboración reflejó una tendencia más amplia en el sector financiero: el paso de evaluaciones estáticas a decisiones más dinámicas, respaldadas por datos actualizados. Bajo este enfoque, el uso de señales de empleo permitió no solo evaluar mejor el riesgo al inicio, sino también ajustar condiciones, ofrecer nuevas líneas o responder ante cambios en el perfil del usuario. En un país donde el celular concentra gran parte del acceso a internet y donde los créditos de montos pequeños y medianos pueden ser determinantes para la actividad diaria, este tipo de soluciones puede traducirse en mayor inclusión financiera y en un acceso más eficiente a herramientas de trabajo y servicios esenciales.