La vinculación del celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México volvió a encender dudas entre millones de usuarios, en medio de un proceso que ya está en marcha y todavía mantiene la incertidumbre sobre qué sucederá si alguien decide no hacerlo. En medio de la campaña nacional “Registra tu línea”, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), crece la inquietud sobre las consecuencias concretas. No se trata solo de un trámite más, sino de una medida que impactará directamente en el uso cotidiano del celular. Desde el Gobierno han dado algunas pistas, pero no todo se explica desde el inicio. Lo cierto es que hay una fecha clave que marcará un antes y un después para quienes no completen este proceso obligatorio. La vinculación del celular con la CURP será obligatoria en México a partir del 30 de junio de 2026. Desde ese momento, todas las líneas deberán estar asociadas a una persona para poder seguir funcionando con normalidad. Cabe destacar que la CRT no contempla alternativas legales para mantener una línea activa sin realizar este registro. Es decir, todos los usuarios deberán cumplir con este requisito si quieren conservar el servicio completo. Si un usuario decide no vincular su celular con la CURP, las consecuencias serán inmediatas después de la fecha límite. La línea no desaparecerá, pero quedará severamente limitada. De acuerdo con la autoridad, la suspensión del servicio implicará que no se podrán hacer llamadas, enviar mensajes ni utilizar datos móviles. En la práctica, el celular dejará de funcionar como herramienta de comunicación cotidiana. Lo único que seguirá activo será: La comisionada explicó que el registro de líneas está a cargo de cada compañía telefónica, por lo que no se creará una base de datos única y el gobierno no tendrá acceso a esas bases. Para realizar su registro, las personas usuarias sólo requieren identificación vigente con CURP y pueden acudir a un centro de atención de su compañía o pueden hacerlo en línea desde su celular en la plataforma de registro de su operador.