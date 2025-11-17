En esta noticia

La implementación de la nueva CURP biométrica para menores marcará un cambio profundo en la forma en que el Estado mexicano registra la identidad de niñas, niños y adolescentes.

A partir de ahora, todos los menores deberán contar con un registro que integre huellas dactilares, fotografía del rostro y datos personales validados en módulos oficiales.

La medida forma parte del Programa Nacional de Identidad que busca unificar y blindar los datos de la población, pero también ha generado dudas entre madres, padres y tutores sobre cómo será el trámite y qué implicaciones tendrá para el día a día.

Las autoridades aseguran que el proceso será gratuito y obligatorio para todos los menores de edad. A continuación, te explicamos todos los detalles al respecto.

CURP biométrica para menores: qué datos captura y cómo será el trámite

La nueva CURP biométrica exige que cada menor proporcione huellas dactilares, fotografía facial y, en algunos casos, escaneo de iris. Toda esta información quedará vinculada a sus datos personales y a la identidad del padre, madre o tutor responsable.

El trámite es gratuito, toma entre 20 y 30 minutos y se realiza únicamente en módulos autorizados por RENAPO, que se encuentran en fase de expansión nacional. Estos centros operarán por cita o por orden de llegada, según cada entidad.

Para menores, el registro se vuelve obligatorio desde noviembre de 2025, y será requerido para cualquier trámite escolar, médico, social o administrativo que involucre identificación oficial.

Cómo tramitar la CURP biométrica para menores paso a paso

  1. Reúne los documentos requeridos: Acta de nacimiento del menor, identificación oficial del padre/madre/tutor, comprobante de domicilio y la CURP tradicional (si ya existe).
  2. Ubica el módulo autorizado de RENAPO más cercano; estos se encuentran en operación en cada estado y seguirán ampliándose durante 2025.
  3. Acude al módulo con el menor presente, ya que es obligatorio que esté físicamente para la toma de datos biométricos.
  4. Entrega los documentos al personal, quienes verificarán y validarán toda la información antes del registro.
  5. Realiza la captura de biométricos: Huellas dactilares, fotografía del rostro y, en algunos casos, escaneo de iris.
  6. Confirma la información final, revisando nombre, CURP y datos del tutor responsable.
  7. Recibe el comprobante del trámite, que incluye la nueva CURP biométrica vinculada a la base nacional de identidad.
  8. Guarda el documento, ya que será obligatorio para trámites escolares, médicos y administrativos desde noviembre de 2025.