La implementación de la nueva CURP biométrica para menores marcará un cambio profundo en la forma en que el Estado mexicano registra la identidad de niñas, niños y adolescentes.

A partir de ahora, todos los menores deberán contar con un registro que integre huellas dactilares, fotografía del rostro y datos personales validados en módulos oficiales.

La medida forma parte del Programa Nacional de Identidad que busca unificar y blindar los datos de la población, pero también ha generado dudas entre madres, padres y tutores sobre cómo será el trámite y qué implicaciones tendrá para el día a día.

Las autoridades aseguran que el proceso será gratuito y obligatorio para todos los menores de edad. A continuación, te explicamos todos los detalles al respecto.

CURP biométrica para menores: qué datos captura y cómo será el trámite

La nueva CURP biométrica exige que cada menor proporcione huellas dactilares, fotografía facial y, en algunos casos, escaneo de iris. Toda esta información quedará vinculada a sus datos personales y a la identidad del padre, madre o tutor responsable.

El trámite es gratuito, toma entre 20 y 30 minutos y se realiza únicamente en módulos autorizados por RENAPO, que se encuentran en fase de expansión nacional. Estos centros operarán por cita o por orden de llegada, según cada entidad.

Para menores, el registro se vuelve obligatorio desde noviembre de 2025, y será requerido para cualquier trámite escolar, médico, social o administrativo que involucre identificación oficial.

Cómo tramitar la CURP biométrica para menores paso a paso