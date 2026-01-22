El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las lluvias para este fin de semana y alertó a la población ante las inclemencias climáticas que se registrarán a partir del viernes.

La entidad no sólo vigila el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, sino también la combinación de distintos fenómenos que provocarán lluvias fuertes y posible caída de granizo durante el sábado 24 y domingo 25 de enero.

Se avecinan las tormentas: cuáles son las regiones en alerta

El SMN ha encendido las alertas ya que a partir del viernes 23 de enero, se producirá el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 31) sobre el noroeste de México, que interaccionará con una vaguada polar y generará las condiciones para que se forme la tercera tormenta invernal de la temporada.

El pronóstico de precipitación total acumulada hasta el 25 de enero. (Foto: Archivo)

Este fenómenos provocará una caída de las temperaturas, intensas precipitaciones, posible caída de nieve o aguanieve y vientos fuertes a muy fuertes en distintos estados, entre los que se incluyen Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados, generarán que las siguientes entidades federativas se vean afectadas por el agua:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Nayarit

San Luis Potosí

Michoacán

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche.

Posible caída de nieve y/o aguanieve

Sierras de Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango.

Llueve sábado y domingo: qué zonas del país quedarán afectadas

La tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará durante el sábado y domingo sobre el noroeste y norte del país.

Este fenómeno interaccionará con un río atmosférico y con el frente frío (núm. 30) que será reforzado por una masa de aire ártico. La interacción de estos fenómenos mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas gélidas, lluvia engelante y la caída de nieve/aguanieve en zonas serranas del noroeste, norte y noreste de México.

Al mismo tiempo, el SMN vaticina el inicio de un evento de “Norte” que afectará con intensidad al litoral del país, con rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

Durante el penúltimo fin de semana de enero, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en zonas del occidente y noreste mexicano. Concretamente, las zonas afectadas serán las siguientes:

Sábado 24 de enero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Veracruz, Puebla y Quintana Roo.

Lluvias engelante: zonas de Coahuila y Nuevo León.

El pronóstico del tiempo para la República Mexicana durante el sábado 24 de enero. (Foto: Archivo)

Domingo 25 de enero