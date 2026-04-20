La verificación vehicular volvió a ser obligatoria para un grupo específico de automovilistas. La medida forma parte del calendario oficial que regula este trámite ambiental. El plazo es limitado y apunta directamente a quienes tienen placas con terminaciones determinadas. No cumplir en tiempo puede derivar en multas y restricciones administrativas. Durante el mes de abril en Aguascalientes, la obligación recae sobre vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, de acuerdo con el calendario oficial vigente en Aguascalientes. Estos automovilistas deben realizar la verificación antes de que finalice el mes para evitar sanciones. El esquema busca distribuir la demanda a lo largo del año y evitar saturaciones en los centros de verificación. Por eso, cada periodo asigna grupos específicos de placas según su terminación. Las autoridades recordaron que respetar estas fechas es clave para mantener el cumplimiento normativo. Además, permite un mejor control de emisiones contaminantes en la entidad. Para realizar el trámite, los conductores deben acudir a centros autorizados con su vehículo en condiciones adecuadas. El proceso evalúa los niveles de emisiones contaminantes. El costo y los requisitos pueden variar según el tipo de vehículo y normativa local. Sin embargo, el objetivo principal es garantizar que las unidades cumplan con estándares ambientales. Las autoridades insistieron en que el plazo vence a finales de abril. Cumplir a tiempo evita sanciones y contribuye al control de la contaminación en la entidad.