México atraviesa un momento particular dentro del escenario global: el país comienza a destacar por una combinación de factores que podrían impulsar su desempeño económico por encima del promedio regional. Distintos informes coinciden en que existe una oportunidad concreta que podría marcar un punto de inflexión. Se trata de un elemento estratégico que, de ser bien aprovechado, posicionaría a México en una ventaja competitiva frente a economías como las de Estados Unidos y Canadá. La organización del Mundial 2026 generará una fuerte inyección de recursos en sectores clave como infraestructura, construcción, transporte y servicios, impactando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios a través de inversión pública y privada. El turismo será uno de los principales motores: se prevé la llegada de millones de visitantes y un gasto adicional de miles de millones de dólares en hoteles, restaurantes, transporte y entretenimiento. Este impulso podría contribuir a que el PIB de México crezca alrededor de 2.4% a 2.7% en 2026, por encima de Estados Unidos (cerca de 1.5% a 2%) y Canadá (entre 1.3% y 1.8%), según proyecciones citadas en el informe. Además, la visibilidad global del evento posiciona a México como un destino atractivo para futuras inversiones. La exposición mediática no solo impulsa el turismo, sino que también fortalece la confianza de inversores extranjeros interesados en expandirse en el país. El nearshoring se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de México en los últimos años. La relocalización de empresas, especialmente desde Asia hacia América del Norte, ha encontrado en el país una alternativa competitiva por sus menores costos y su cercanía con Estados Unidos. Este fenómeno ha fortalecido sectores clave como la manufactura, la logística y la tecnología. La llegada de nuevas compañías no solo genera empleo, sino que también incrementa la producción y dinamiza las economías locales, posicionando a México como un hub industrial estratégico. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde los costos operativos son más elevados, México ofrece condiciones más accesibles sin perder conectividad ni acceso a mercados clave. Esta ventaja competitiva se perfila como uno de los pilares del crecimiento económico proyectado para 2026. Las proyecciones indican que México podría superar en crecimiento a sus socios del T-MEC, impulsado por el consumo interno, la inversión extranjera y el efecto del Mundial 2026. El contexto global también lo favorece: frente a la desaceleración de otras economías, México mantiene una estabilidad relativa que lo vuelve más atractivo para capitales internacionales.