El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un aviso urgente dirigido a patrones y empresas sobre la relevancia del dictamen de seguridad social, un documento que permite verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. La autoridad busca reforzar la transparencia y evitar irregularidades en el registro de trabajadores. Este llamado cobra especial importancia en el contexto fiscal actual, donde las revisiones son cada vez más estrictas. Conocer quiénes deben presentarlo y en qué casos aplica puede evitar sanciones, multas o problemas legales. El dictamen de seguridad social es un documento elaborado por un contador público autorizado que certifica si una empresa cumplió correctamente con sus obligaciones ante el IMSS. Esto incluye el pago de cuotas, el registro adecuado de empleados y el cálculo correcto de salarios base. A través de este dictamen, el instituto puede validar que no existan omisiones o inconsistencias en la información reportada por los patrones. En caso de detectar errores, se pueden realizar correcciones antes de enfrentar sanciones más severas. Además, este mecanismo funciona como una herramienta preventiva tanto para las empresas como para la autoridad. Permite mantener orden administrativo y brindar certeza jurídica en caso de auditorías o revisiones posteriores. El IMSS establece que este dictamen es obligatorio para patrones que, en el ejercicio fiscal anterior, hayan tenido un promedio anual de 300 o más trabajadores registrados, calculado con base en el total de empleados asegurados durante el año. También deben presentarlo aquellos que sean requeridos directamente por el IMSS, incluso si no alcanzan ese número de empleados. De forma opcional, puede realizarse voluntariamente para demostrar cumplimiento y evitar revisiones más estrictas. No presentarlo, cuando aplica, puede derivar en multas y sanciones administrativas. No presentar el dictamen de seguridad social cuando es obligatorio puede generar sanciones económicas importantes. Además, abre la puerta a auditorías más detalladas por parte del IMSS, lo que implica mayor carga administrativa. El incumplimiento también puede afectar la reputación de la empresa frente a autoridades fiscales y laborales. Esto puede traducirse en dificultades para realizar trámites o acceder a ciertos beneficios. Por eso, el llamado del IMSS es claro: revisar las obligaciones y cumplir en tiempo y forma. Contar con asesoría especializada y mantener la información actualizada es clave para evitar problemas y operar con tranquilidad.