La contaminación auditiva se convirtió en un problema creciente en distintas ciudades de México, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Ante este escenario, autoridades locales comenzaron a implementar medidas más estrictas para regular el ruido en viviendas y negocios. En este contexto, el municipio de Cuautla anunció la aplicación de una nueva normativa que contempla multas de hasta 35,000 pesos para quienes incumplan los límites establecidos. La medida busca mejorar la convivencia y reducir los conflictos vecinales derivados del exceso de ruido. La nueva disposición en Cuautla fija sanciones económicas significativas para quienes generen ruido excesivo, ya sea en domicilios particulares o establecimientos comerciales. Las multas pueden alcanzar hasta los 35,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. La normativa apunta especialmente a situaciones recurrentes, como fiestas con volumen elevado, música en negocios fuera de horario permitido o actividades que alteren el orden público. Las autoridades remarcan que no se trata solo de sancionar, sino de prevenir conflictos entre vecinos. Además, se establecen criterios claros sobre los niveles de ruido permitidos, así como horarios específicos en los que deben respetarse límites más estrictos. Esto busca garantizar el descanso de la población, sobre todo durante la noche. La regulación alcanza tanto a particulares como a comercios, incluyendo bares, salones de eventos y cualquier establecimiento que utilice música o genere sonido constante. No hay distinción: cualquier persona que exceda los límites podrá ser sancionada. También se contempla la posibilidad de clausuras temporales para negocios que incumplan de manera reiterada. Esto refuerza el carácter preventivo de la medida y busca generar mayor responsabilidad en el manejo del ruido. El objetivo de la normativa es reducir la contaminación auditiva, un problema de salud pública que afecta el descanso, el estrés y la calidad de vida, en un contexto donde las quejas vecinales han ido en aumento. Las autoridades sostienen que responde a una demanda social por una convivencia más tranquila y respetuosa, especialmente en zonas urbanas. Además, buscan generar conciencia sobre el impacto del ruido, ya que respetar los límites no solo evita multas, sino que mejora la vida en comunidad.