El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una alerta ante la detección de perfiles falsos en redes sociales que suplantan su identidad. Estas cuentas buscan engañar a los contribuyentes para obtener información personal o realizar fraudes. La advertencia surge tras identificar al menos 18 perfiles apócrifos que operan con nombres, logotipos e imágenes similares a los oficiales. El organismo pidió a la población extremar precauciones y verificar siempre las fuentes. De acuerdo con el reporte, estas cuentas fraudulentas utilizan la imagen institucional del SAT para parecer legítimas. A través de publicaciones o mensajes directos, ofrecen supuestos beneficios o trámites fiscales. En muchos casos, prometen devoluciones de impuestos, asesorías personalizadas o soluciones rápidas a problemas fiscales. Sin embargo, el objetivo real es obtener datos sensibles de los usuarios. Entre la información que buscan destacan contraseñas, RFC, datos bancarios o información personal. Con estos datos, los delincuentes pueden cometer fraudes o suplantar la identidad de los contribuyentes. El SAT informó que identificó al menos 18 perfiles falsos que suplantan su identidad en distintas redes sociales. Estas cuentas utilizan nombres similares y replican contenido institucional para generar confianza. Las plataformas digitales son el principal canal de operación de estos fraudes, debido a su alcance y facilidad para contactar a usuarios. Esto incrementa el riesgo de que más personas sean víctimas. Ante este panorama, el organismo reiteró que no solicita información confidencial a través de redes sociales. Tampoco realiza trámites ni ofrece servicios personalizados por estos medios.