Tener una vivienda es uno de los bienes patrimoniales más valiosos para las familias en México. No obstante, cuando el propietario fallece y no existe una definición legal clara sobre el destino del inmueble, el proceso de herencia puede ser complejo y costoso. Por ello, el derecho sucesorio resulta fundamental para asegurar que casas, departamentos o terrenos pasen legalmente a quienes corresponda.

Según Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24, ser dueño de un inmueble va más allá de ocuparlo, ya que también implica anticipar su situación jurídica a largo plazo. En esta línea, destaca la importancia de recibir atención adecuada por parte de un experto en derecho y materia inmobiliaria para proteger el patrimonio personal y familiar.

Adios Ley de Sucesiones: Hacienda confirma que nombrar a los hijos titulares de las cuentas bancarias no es una donación (foto: archivo).

En el país, el derecho sucesorio se rige principalmente por el Código Civil Federal, aunque cada estado puede contar con normas adicionales. Este marco legal define quiénes son los herederos, cómo se distribuyen los bienes y qué ocurre con las deudas que dejó la persona fallecida.

¿En qué consiste el derecho sucesorio?

Esta rama jurídica se encarga de regular la transmisión del patrimonio de una persona tras su muerte. No solo abarca bienes materiales como casas o terrenos, sino también derechos y obligaciones pendientes.

Cuando un inmueble forma parte de una herencia, esta normativa establece:

Quién puede recibirlo

Bajo qué condiciones

Qué procedimientos deben cumplirse para que el cambio de propietario sea legal

Sin un trámite sucesorio adecuado, la vivienda puede quedar en una situación de indefinición legal, impidiendo su venta, renta o escrituración.

¿Qué tipo de sucesiones hay en México?

En la actualidad, existen dos modalidades principales de sucesión, cuya diferencia influye directamente en la duración y complejidad del proceso para heredar un inmueble.

Sucesión testamentaria

Este tipo de sucesión se presenta cuando la persona fallecida dejó un testamento válido, en el cual se detalla la forma en que se repartirán sus bienes, incluyendo:

Propiedades

Cuentas bancarias

Otros activos

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México indica que el testamento debe realizarse ante notario público y, por lo general, no requiere testigos. Contar con este documento aporta certeza jurídica y disminuye la probabilidad de conflictos familiares, ya que la voluntad del propietario queda claramente expresada.

Sucesión legítima o intestada

La sucesión intestada aplica cuando no existe testamento, este resulta inválido o no contempla todos los bienes. En estas situaciones, la ley determina el orden de los herederos de acuerdo con el grado de parentesco.

En primer lugar se consideran hijos, cónyuge o concubino; posteriormente padres, hermanos y otros familiares. En ausencia de herederos legales, los bienes pueden pasar a manos de la Federación, del estado correspondiente o de instituciones de beneficencia.

¿Cómo es el trámite de la sucesión?

El trámite sucesorio en México no es inmediato y se realiza a través de diversas etapas legales, necesarias para que la transmisión de la propiedad sea válida.

El procedimiento inicia con la apertura de la sucesión tras el fallecimiento o una declaración judicial de ausencia. Después se identifican los herederos mediante documentos oficiales y, en su caso, el testamento.

Posteriormente, los herederos deben aceptar o rechazar la herencia, ya que esta incluye tanto los bienes como las deudas. Una vez aceptada, se hace un inventario, se cubren las obligaciones pendientes y finalmente se realiza la partición de los bienes.

Cuando hay una casa o terreno involucrado, uno de los pasos más relevantes es registrar el inmueble a nombre del heredero en el Registro Público de la Propiedad, lo que formaliza el cambio de titular y brinda seguridad jurídica.