Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció un plan de modernización en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que la Línea A será objeto de un proceso de mejora en 2026. Se anticipa que, debido a los inconvenientes del servicio de transporte público, la modernización de la Línea A involucre una inversión de 600 millones de pesos. Esta línea moviliza más de 71 millones de pasajeros. El mantenimiento de vías, la atención al equipo eléctrico y electromecánico, así como la vigilancia continua en zonas con hundimientos diferenciales son prioridades en este proyecto. Recientemente, las labores se han enfocado en el cajón de vías, el cual ha sufrido las consecuencias de inundaciones que han provocado 12 suspensiones temporales del servicio en el transcurso del presente año. Documentos obtenidos a través de la transparencia revelan que, entre 2016 y 2025, el STC suscribió 28 contratos con diversas empresas por un total de 665.4 millones de pesos. La distribución de dicho monto es la siguiente: El Metro informó que la Línea A se encuentra bajo monitoreo a través de sistemas topográficos y atribuyó las inundaciones a la inadecuada capacidad del drenaje pluvial del municipio de La Paz (Edomex), lo que ha ocasionado filtraciones y deterioro en la infraestructura. El asunto más crítico fue abordado en 2016, mediante intervenciones de confinamiento del cajón estructural ejecutadas por la empresa Vallento, con una inversión de 36.6 millones de pesos, además de labores complementarias que tuvieron un costo adicional de 8.4 millones. En la administración actual, se han destinado 228.5 millones de pesos a través de cinco contratos para los años 2025 y 2026, priorizando el mantenimiento preventivo, la supervisión del comportamiento estructural y las mejoras en sistemas de comunicación. Las fallas que provocaron suspensiones del Metro CDMX -con duraciones de entre 3 y 24 horas- se presentaron en variadas fechas de junio a octubre de 2025, fundamentalmente debido a la acumulación de agua en las vías y fallas eléctricas.