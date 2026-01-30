La resolución reconoce que el sistema de transporte no cumple actualmente con los estándares necesarios para asegurar un traslado digno y seguro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que obliga al Metro de la Ciudad de México a garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. La resolución reconoce que el sistema de transporte no cumple actualmente con los estándares necesarios para asegurar un traslado digno y seguro.

El fallo responde a un amparo promovido por una persona con discapacidad visual y establece que la falta de accesibilidad en el Metro vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, a la movilidad y a la inclusión.

Qué resolvió la SCJN y por qué el fallo es histórico

La SCJN determinó que el Metro de la CDMX incurre en una omisión al no contar con infraestructura, señalización y condiciones adecuadas para personas con discapacidad . Según el máximo tribunal, esta situación genera discriminación estructural y limita el ejercicio pleno de sus derechos.

El fallo ordena a las autoridades capitalinas implementar medidas que garanticen accesibilidad universal, considerando las necesidades de personas con discapacidad visual, motriz, auditiva y otras condiciones.

Además, la Corte subrayó que el derecho a la movilidad debe ejercerse en igualdad de condiciones y que el Estado tiene la obligación de eliminar barreras físicas y comunicacionales en el transporte público.

A quiénes beneficia la resolución sobre accesibilidad en el Metro

La resolución beneficia directamente a personas con discapacidad que utilizan o necesitan utilizar el Metro de la Ciudad de México para sus traslados diarios . Esto incluye a personas con discapacidad visual, motriz, auditiva e intelectual.

El fallo también tiene un impacto indirecto en adultos mayores, personas con movilidad reducida temporal y usuarios que enfrentan barreras para desplazarse dentro de las estaciones y vagones.

Según la SCJN, la accesibilidad no debe verse como una medida excepcional, sino como un estándar obligatorio que permita el uso seguro y autónomo del transporte público.

Qué deberá cambiar el Metro de CDMX tras el fallo de la Corte

Tras el fallo, el Metro de CDMX deberá eliminar barreras físicas y de comunicación en estaciones, trenes y sistemas de información. La Corte ordenó implementar un plan progresivo de accesibilidad, aunque sin plazos definidos.

La decisión marca un precedente que podría impactar a otros sistemas de transporte público del país.