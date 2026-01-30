En esta noticia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que obliga al Metro de la Ciudad de México a garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. La resolución reconoce que el sistema de transporte no cumple actualmente con los estándares necesarios para asegurar un traslado digno y seguro.

El fallo responde a un amparo promovido por una persona con discapacidad visual y establece que la falta de accesibilidad en el Metro vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, a la movilidad y a la inclusión.

Te puede interesar

México será tapado por el agua: el Frente Frío 32 amenaza con lluvias extremas, granizo y vientos este fin de semana en estos estados

Te puede interesar

Confirmado: expertos en economía aseguran que el Mundial 2026 aumentará la inflación en México

Qué resolvió la SCJN y por qué el fallo es histórico

La SCJN determinó que el Metro de la CDMX incurre en una omisión al no contar con infraestructura, señalización y condiciones adecuadas para personas con discapacidad. Según el máximo tribunal, esta situación genera discriminación estructural y limita el ejercicio pleno de sus derechos.

La resolución reconoce que el sistema de transporte no cumple actualmente con los estándares necesarios para asegurar un traslado digno y seguro.
La resolución reconoce que el sistema de transporte no cumple actualmente con los estándares necesarios para asegurar un traslado digno y seguro.

El fallo ordena a las autoridades capitalinas implementar medidas que garanticen accesibilidad universal, considerando las necesidades de personas con discapacidad visual, motriz, auditiva y otras condiciones.

Además, la Corte subrayó que el derecho a la movilidad debe ejercerse en igualdad de condiciones y que el Estado tiene la obligación de eliminar barreras físicas y comunicacionales en el transporte público.

A quiénes beneficia la resolución sobre accesibilidad en el Metro

La resolución beneficia directamente a personas con discapacidad que utilizan o necesitan utilizar el Metro de la Ciudad de México para sus traslados diarios. Esto incluye a personas con discapacidad visual, motriz, auditiva e intelectual.

El fallo también tiene un impacto indirecto en adultos mayores, personas con movilidad reducida temporal y usuarios que enfrentan barreras para desplazarse dentro de las estaciones y vagones.

Según la SCJN, la accesibilidad no debe verse como una medida excepcional, sino como un estándar obligatorio que permita el uso seguro y autónomo del transporte público.

Atención.Vuelve la inflación: explotó al 3.77 % durante la primera quincena de enero y esto es lo que más subió de precio

Qué deberá cambiar el Metro de CDMX tras el fallo de la Corte

Tras el fallo, el Metro de CDMX deberá eliminar barreras físicas y de comunicación en estaciones, trenes y sistemas de información. La Corte ordenó implementar un plan progresivo de accesibilidad, aunque sin plazos definidos.

La decisión marca un precedente que podría impactar a otros sistemas de transporte público del país.