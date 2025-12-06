El Tren Maya ofrece paquetes por vacaciones de invierno en México

El Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Maya dieron a conocer sus paquetes turísticos para la temporada de vacaciones, que incluyen vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los pasajeros podrán acceder a diversas promociones con precios accesibles para viajar durante el invierno.

Recientemente, se dio a conocer el nuevo servicio del Tren Maya. Se trata de un recorrido de larga distancia, que incorporará distintas instalaciones.

Servicio de larga distancia el Tren Maya para las vacaciones de invierno

El general David Lozano Águila, director del proyecto, informó que el Tren Maya transportó un total de 1.2 millones de pasajeros hasta el 3 de diciembre y aseguró que el avance del sistema se mantiene conforme a lo previsto.

¿Cuánto cuesta un paquete turístico del Tren Maya?

En el Salón Tesorería se detallaron 10 paquetes turísticos que combinan vuelos de Mexicana desde el AIFA y recorridos en el Tren Maya, con tarifas que van desde 14,760 pesos hasta 26,826 pesos.

Lozano Águila anunció que el tren de larga distancia iniciará operaciones tras concluir la configuración técnica del sistema.

Servicio del Tren Maya

Dos vagones de clase turista

Dos vagones de primera clase con asientos eléctricos reclinables

Un vagón cocina

Dos vagones con camarotes

Un área de comedor

Entre las opciones, se destaca el paquete Expreso de Año Nuevo, con costos entre 22,980 pesos y 28,997 pesos en su versión premium. Incluye:

Vuelo

Hospedaje

Actividades

Entradas

Alimentos

Traslados terrestres

Brindis y cena de fin de año

¿Dónde vacacionar en México?

El general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director del Grupo Maya, indicó que el sureste mexicano se mantiene como una de las mejores alternativas para vacacionar en invierno . Sus hoteles, de categoría cuatro estrellas, ofrecen:

Spa

Temazcal

Alberca

Gimnasio

Aire acondicionado en las habitaciones y áreas comunes

Televisión

Servicio a cuartos

Renta de bicicletas

Terraza

Juegos de salón

Agregó que los complejos hoteleros se encuentran cerca de sitios arqueológicos de la cultura maya. En lo que va del año se registraron 67,352 huéspedes, con un pico de ocupación en julio y agosto. Para diciembre, se espera un repunte significativo.

Vuelos para las vacaciones de invierno

El general Leobardo Ávila, director de Mexicana de Aviación, informó que la aerolínea incrementará su capacidad operativa para atender la demanda de la temporada.

Del 15 de diciembre al 11 de enero, Mexicana aumentará sus vuelos hacia el sureste . Pasará de 176 a 280 operaciones, lo que representa un crecimiento del 59%, así como un aumento del 50% en la oferta de asientos por kilómetro recorrido en cuatro destinos estratégicos para impulsar la región.

Ávila señaló que la aerolínea mantiene un enfoque orientado a ofrecer traslados aéreos más accesibles, cómodos y puntuales para todos los sectores de la población.