Feriado del 12 de diciembre correspondiente al Día de la Virgen de Guadalupe

La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce nueve días de descanso obligatorio para los trabajadores en México. En el último mes del año, solo queda un feriado que da fin de semana largo a nivel nacional.

El único día de descanso obligatorio que resta en 2025 es el jueves 25 de diciembre, fecha en que se celebra Navidad. Para estudiantes de educación básica, además, el viernes 12 de diciembre marca el último puente escolar del año.

Calendario de feriados de diciembre de 2025, según la Ley Federal del Trabajo

El ciclo laboral retomará los feriados el 1 de enero de 2026, cuando por el Año Nuevo los trabajadores disfrutan del primer descanso obligatorio del siguiente año.

¿El 12 de diciembre es un día festivo nacional en México?

El Día de la Virgen de Guadalupe no está incluido en el calendario como un día festivo oficial, por lo que l os trabajadores están obligados a trabajar . Esto quiere decir que la jornada se llevará a cabo de forma normal, sin pago triple por cumplir las labores.

¿El 25 de diciembre es feriado?

En relación con la Navidad, el artículo 75 de la LFT establece que empleadores y trabajadores deben acordar quiénes deberán presentarse a trabajar. Si no logran consenso, la decisión recae en la Junta de Conciliación Permanente y, en su ausencia, en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

¿Qué pasa si trabajo un feriado?

Quienes trabajen en un día festivo tienen derecho a recibir, además de su salario diario normal, un pago doble por la jornada realizada. En total, el ingreso asciende al equivalente a tres veces el salario ordinario.

Si el feriado coincide con domingo, también se suma la prima dominical prevista en el artículo 71, que representa al menos un 25% adicional sobre el salario de ese día. En ese escenario, el trabajador recibe el triple de su salario habitual más la prima dominical.

Estas reglas aplican a todas las personas sujetas al apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y cualquier trabajador contratado bajo un esquema laboral general.