La infraestructura del Tren Maya permitirá bajar el costo de la gasolina, según Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la incorporación del transporte de carga al Tren Maya tendrá efectos directos en el precio de la gasolina en el sureste del país. Explicó que esta medida mejorará la distribución del combustible en la región, lo que contribuirá a reducir su costo.

Sheinbaum recordó que una de sus promesas de campaña fue que el Tren Maya no se limitara al traslado de pasajeros, sino que también funcionara como un corredor de carga. Dicha ampliación permitirá la optimización de la logística energética en una zona donde el abasto fue históricamente caro.

El Tren Maya mejorará la distribución de la gasolina en México, lo que impactará en el costo del combustible

La mandataria anunció que revisará los avances del proyecto de transporte, cuya construcción inició en abril de este año. El objetivo es contar con una infraestructura que incremente la disponibilidad de gasolina y reduzca los costos que genera el transporte terrestre actual.

¿Por qué el Tren Maya bajará el precio de la gasolina?

Según Sheinbaum, el beneficio económico provendrá de una distribución más eficiente vía ferrocarril. Entre los puntos principales de su propuesta destacan:

Incorporará operaciones de carga además del servicio a pasajeros.

Fortalecerá el abasto de combustible en los estados del sureste.

Permitirá disminuir el precio de la gasolina en la región.

Conectará con el Tren del Corredor Interoceánico, lo que ampliará las rutas entre el Pacífico y el Atlántico.

Fortalecemos las capacidades del Tren Maya para que también sea de carga; haremos un transporte de mercancías eficiente y menos contaminante para todo el sureste. Aquí les muestro los avances en Yucatán.



Gracias al agrupamiento de ingenieros militares “Felipe Ángeles”, que… pic.twitter.com/3nUKtFv6iF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 29, 2025

Como parte del contexto, en agosto la presidenta renovó un acuerdo con empresarios gasolineros para mantener un tope de 24 pesos por litro de gasolina magna, medida orientada a evitar incrementos bruscos en el precio al público.

¿Cuál es el recorrido actual del Tren Maya?

Este servicio de transporte público tiene un recorrido dividido en siete tramos, los cuales conectan con los siguientes estados mexicanos: Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo