El Tren de Maya ofrecerá servicio de larga distancia durante la temporada de invierno

El Tren Maya inaugurará un nuevo servicio dedicado a los viajes de larga distancia en el sureste de México. Se trata del proyecto El Expreso de Año Nuevo, el cual convertirá al ferrocarril en una experiencia turística integral.

La ruta dejará de verse solo como un medio de traslado entre ciudades y entrará al circuito de los viajes temáticos de fin de año. Se trata de la primera oferta comercial de lujo dentro del proyecto ferroviario.

El Tren Maya ofrecerá servicio de larga distancia en México

Desde el Gobierno indicaron que este servicio de transporte está diseñado para viajeros que buscan despedir el año con un plan distinto, combinando comodidad a bordo, paisajes del Caribe y un ambiente festivo.

¿Cómo es el nuevo servicio del Tren Maya?

La formación estará compuesta por siete vagones . Dos se asignan a clase turista y otros dos ofrecen asientos de primera clase, con mayor amplitud y servicios más detallados para trayectos prolongados.

Otro vagón opera como cocina para la preparación de alimentos y los dos restantes integran camarotes y comedor, con el fin de extender la experiencia durante la noche.

El recorrido dura cuatro días y tres noches atravesando Yucatán y Quintana Roo.

El viaje comienza con un vuelo desde el AIFA hacia Tulum, seguido de un traslado directo al hotel Mundo Maya, que funciona como base del paquete.

El Expreso de Año Nuevo combina trayectos en tren, alojamiento y actividades para cerrar el año dentro de un corredor turístico articulado alrededor del ferrocarril.

¿Cuál es el recorrido del Tren Maya?

El itinerario del Tren Maya incluye la visita a una zona arqueológica y al Parque del Jaguar, con el objetivo de conectar al viajero con el patrimonio cultural y natural de la región.

La celebración de fin de año se realiza en Mérida, donde se organiza una cena y un brindis especial.

El primer amanecer de 2026 se convierte en parte del programa como un momento fotográfico y simbólico para quienes quieren recibir el cambio de calendario en ruta.

¿Cuál es el precio del recorrido de larga distancia del Tren Maya?

Los precios se ofrecen en dos modalidades. El paquete básico parte de 22,998 pesos y está dirigido a quienes buscan la experiencia del tren.

La versión premium inicia en 28,997 pesos e incluye:

Vuelo

Hospedaje

Actividades

Acceso a atractivos, ciertos alimentos, traslados terrestres y la cena de fin de año con brindis

¿Cómo reservar viaje en el Tren Maya?

Las reservaciones pueden realizarse en la página oficial del Tren Maya, la aplicación móvil y los centros de atención a clientes. También está disponible un call center (55 971-100) y un número de WhatsApp (55 7200-0052).