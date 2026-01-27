El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó una jornada extremadamente riesgosa para la salud de los ciudadanos, dada la tercera tormenta invernal de la temporada y el frente frío 30 en México. Ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó la decisión de suspender las clases en varios estados, con el fin de resguardar el bienestar de los estudiantes.

La SEP suspenderá las clases en México por el frente frío 30 y la tormenta invernal de la temporada

Se registra un descenso significativo de las temperaturas en gran parte del país, con mínimas de hasta -15 grados en zonas montañosas. Frente a estas condiciones, autoridades educativas federales y estatales anunciaron la suspensión de clases presenciales y la activación de medidas preventivas en distintos niveles escolares.

Debido a la masa de aire ártico se prevé evento de Norte muy fuerte en el litoral del #GolfoDeMéxico e istmo y #GolfoDeTehuantepec.



El impacto del sistema invernal trasciende las fronteras nacionales. En Estados Unidos, amplias regiones enfrentan emergencias climáticas, mientras que en México continúan las alertas por frío extremo, lluvias, caída de aguanieve y posibles heladas, principalmente en estados del norte y noreste.

¿Qué estados de México suspenderán las clases por frente frío?

Ante el deterioro de las condiciones climáticas, diversas entidades confirmaron la cancelación total o parcial de actividades escolares, de acuerdo con los reportes locales:

Chihuahua

El gobierno estatal informó que las clases presenciales de educación básica permanecerán suspendidas el martes 27 de enero de 2026, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

Puebla

La Secretaría de Educación estatal dio a conocer la suspensión de clases presenciales el 27 de enero de 2026 en los niveles básico, medio superior y superior, en las regiones más afectadas por el frío. Las autoridades indicaron que el proceso educativo continuará a distancia mediante libros de texto, tareas domiciliarias, cuadernillos y actividades acordes a cada nivel.

Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) recordó que el servicio educativo se suspenderá en todos los niveles cuando la temperatura alcance los 0 grados o menos. En los municipios donde el termómetro registre entre 1 y 5 grados, la asistencia quedará a decisión de madres, padres y tutores.

Coahuila

La Secretaría de Educación estatal confirmó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto. En tanto, en las regiones Laguna y Sureste, el ingreso a primaria y secundaria se recorrerá a las 9:00 horas.

Veracruz

La Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos-Minatitlán, informó la suspensión de actividades presenciales para este lunes 26 de enero.

Excepción a la suspensión de clases de la SEP

Hasta ahora, pese a los pronósticos de bajas temperaturas, no se anunciaron cancelaciones de clases en la Ciudad de México ni en el Estado de México , por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir de manera habitual.

La SEP cambió el horario escolar por el frío extremo en México

Además de las suspensiones escolares, algunas entidades implementaron modificaciones temporales en los horarios de clases como parte de los protocolos de protección a la salud:

Tlaxcala

Se activó el horario de invierno: el turno matutino opera de 8:30 a 13:00 horas, mientras que el vespertino lo hace de 13:30 a 17:30 horas. La medida aplica en 784 escuelas y 21 Centros de Atención Múltiple (CAM) y se mantendrá hasta nuevo aviso.

Querétaro

Las primarias del turno matutino tendrán actividades de 8:30 a 12:30 horas, mientras que el turno vespertino funcionará de 14:00 a 18:00 horas. El gobierno estatal informó que estos ajustes estarán vigentes hasta el 20 de febrero de 2026.

San Luis Potosí

La Secretaría de Educación (SEGE) mantiene un horario invernal que contempla una tolerancia de 30 minutos en la entrada del turno matutino y una salida anticipada de 30 minutos en el vespertino, vigente del 3 de noviembre al 21 de marzo.

Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) anunció que, del lunes 26 al jueves 29 de enero, las escuelas de educación básica en los 72 municipios del estado iniciarán clases una hora más tarde en el turno matutino y concluirán una hora antes en el vespertino.