Es el llamado programa de fianza de visa, que el Departamento de Estado, junto con el DHS, volvió permanente y amplió a unos 50 países.

Obtener una visa de turista para Estados Unidos puede exigir, para los nacionales de ciertos países, algo más que cumplir los requisitos habituales: pagar un depósito de hasta 20,000 dólares. Es el llamado programa de fianza de visa (visa bond), que el Departamento de Estado, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), volvió permanente y amplió a unos 50 países.

Qué es el programa de fianza de visa

El programa establece que los solicitantes de visa de turismo o negocios (las visas B-1/B-2) que sean nacionales de determinados países deben depositar una fianza en dinero para que se les emita la visa.

Esa fianza funciona como una garantía: si la persona cumple con las condiciones de su visa y se va del país en el plazo correspondiente, recupera el dinero; si no cumple, lo pierde. El objetivo declarado es desalentar que los visitantes se queden más tiempo del permitido (los llamados overstays).

La medida no rige para todos los solicitantes, sino para los nacionales de una lista de países designados por el Departamento de Estado, que hoy incluye unos 50. Se trata, en general, de países con altas tasas de permanencia irregular en EE.UU., con sistemas de control e identificación considerados deficientes, o con programas de “ciudadanía por inversión” (que permiten obtener la nacionalidad a cambio de una inversión, sin residencia). La lista puede modificarse y ampliarse con el tiempo.

La lista completa de países designados

Estos son los países cuyos nacionales, al solicitar una visa B-1/B-2, pueden quedar sujetos a la fianza:

Argelia Angola Antigua y Barbuda Bangladesh Benín Bután Botsuana Burundi Cabo Verde Camboya República Centroafricana Costa de Marfil Cuba Yibuti Dominica Etiopía Fiyi Gabón Gambia Georgia Granada Guinea Guinea-Bisáu Kirguistán Lesoto Malawi Mauritania Mauricio Mongolia Mozambique Namibia Nepal Nicaragua Nigeria Papúa Nueva Guinea Santo Tomé y Príncipe Senegal Seychelles Tayikistán Tanzania Togo Tonga Túnez Turkmenistán Tuvalu Uganda Vanuatu Venezuela Zambia Zimbabwe

Si la persona cumple con las condiciones de su visa y se va del país en el plazo correspondiente, recupera el dinero; si no cumple, lo pierde.

De cuánto es el monto

El monto no es fijo ni igual para todos. El funcionario consular establece la fianza en uno de varios niveles, habitualmente 5,000, 10,000, 15,000 o hasta 20,000 dólares, según factores como el motivo del viaje, la situación laboral, los ingresos y el perfil del solicitante.

El valor de referencia suele rondar los 10,000 dólares, y los 20,000 son el tope máximo. Es decir, “hasta 20,000” es el techo, no un cargo único que se aplique siempre por igual.