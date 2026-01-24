La Ciudad de México avanzó de manera decidida en el reordenamiento del espacio público del Centro Histórico, con una estrategia integral que busca recuperar las calles para peatones, comercios formales y la vida urbana. El Gobierno de Clara Brugada Molina puso en marcha un Plan Maestro que prioriza el orden, la legalidad y la seguridad, con el objetivo de erradicar la venta de mercancía ilegal y reducir de forma sustancial el comercio informal en la vía pública.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de la CDMX, esta política pública no responde a acciones aisladas, sino a una visión estructural de transformación urbana. El reordenamiento apunta a fortalecer la gobernanza, mejorar la movilidad y garantizar condiciones dignas tanto para habitantes como para visitantes del corazón histórico de la capital, en línea con el proyecto de la Capital de la Transformación.

“La Ciudad de México avanza en el reordenamiento del espacio público”. Gobierno de CDMX

“Iniciamos una intervención integral en todo el polígono “A” del Centro Histórico: 134 calles, plazas y edificios patrimoniales con nueva iluminación que mejora la seguridad, realza la belleza del patrimonio y hace más agradable caminarlo de día y de noche”, había desvelado Brugada esta semana en sus redes sociales.

Un Plan Maestro con 8 ejes para transformar el Centro Histórico de la CDMX

El Gobierno de la CDMX informó que “el reordenamiento se guía por un Plan Maestro con 8 ejes”, enfocado en áreas clave como “habitabilidad, repoblamiento y vivienda; movilidad, infraestructura y espacio público; gestión de riesgos; economía y medio ambiente; patrimonio histórico y cultural; cultura; turismo; y seguridad y gobernanza”.

El objetivo central, subraya la autoridad, es claro: “queremos un Centro Histórico vivo, ordenado y libre de mercancía ilegal”.

Clara Brugada pone orden y legalidad para el Centro Histórico

Las acciones implementadas ya muestran resultados visibles. Según el comunicado oficial, “la Ciudad de México avanza en el reordenamiento del espacio público” mediante la recuperación de calles estratégicas.

En ese sentido, se destaca que “recuperamos calles del Centro Histórico para peatones, comercios formales y la vida urbana” , al tiempo que “se reduce de forma sustancial el comercio informal y la venta ilegal en vía pública”.

“Caminar el Centro Histórico también es descubrir sus historias. Disfruta este Paseo Histórico por la calle República de El Salvador, entre sótanos, libros y boticas, y redescubre los secretos que viven en sus calles y plazas”, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada y agregó, “Una experiencia para disfrutar, aprender y reencontrarnos con la memoria viva de la ciudad”.

Con este plan integral, el Gobierno de Brugada busca consolidar un Centro Histórico más seguro, ordenado y funcional, reafirmando la presencia del Estado y sentando las bases para una convivencia urbana basada en la legalidad y el respeto al espacio común.