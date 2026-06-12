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Si bien Estados Unidos endureció los controles fronterizos, existe un documento que permite a los mexicanos ingresar legalmente por razones comerciales, familiares o turísticas, siempre y cuando sea por periodos cortos de tiempo.
De esta manera, quienes cumplan con ciertos requisitos podrán entrar sin necesidad de presentar visa americana, pasaporte o Real ID. No obstante, esta posibilidad solo aplica para quienes crucen la frontera por vía terrestre o marítima.
Ni visa, ni pasaporte, ni Real ID: el documento que autoriza el ingreso legal a Estados Unidos
Esta alternativa es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como “visa láser”. Este documento, emitido por el gobierno de Estados Unidos, permite a su titular visitar determinadas regiones del país hasta por 30 días, siempre y cuando entre por tierra o mar directamente desde México.
Además, funciona como visa B1/B2 cuando se presenta con un pasaporte válido, para entrar a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier vía.
Quiénes pueden tramitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo
El documento es emitido únicamente a ciudadanos de México que cumplan con los requisitos para obtener una visa B.
Entre estos requisitos se incluyen:
- demostrar lazos sólidos con su país de origen -como empleo estable, propiedades, vínculos familiares o compromisos académicos- que aseguren su regreso una vez concluido su estancia temporal en Estados Unidos
- justificar el propósito del viaje (ya sea turismo, tratamiento médico o negocios)
- contar con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estadía, sin necesidad de trabajar en territorio estadounidense.
A qué regiones de Estados Unidos puedes ingresar sin visa americana y con este documento
La “visa láser” permite a su titular visitar las siguientes regiones fronterizas de Estados Unidos:
- California, dentro de 40 kilómetros de la frontera.
- Arizona, dentro de 121 kilómetros de la frontera.
- Nuevo México, dentro de 89 kilómetros de frontera o hasta la Interestatal 10.
- Texas, dentro de 40 kilómetros de la frontera.