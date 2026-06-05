Oficial y confirmado | El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el auto (foto: archivo).

Aunque en Ciudad de México la licencia de conducir no tiene fecha de vencimiento, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) puede revocarla de forma definitiva si el conductor comete faltas graves al Reglamento de Tránsito.

La Licencia Permanente de Conducir fue reactivada en noviembre de 2024 y desde entonces se ha convertido en uno de los beneficios más atractivos para los automovilistas capitalinos ya que no es necesario renovarla periódicamente.

Sin embargo, su carácter “permanente” no la hace intocable. La SEMOVI se reserva el derecho de cancelarla de forma definitiva cuando el titular incurra en violaciones graves al Reglamento de Tránsito.

Darán de baja todas las licencias de conducir de los conductores que figuren en esta lista. Shutterstock

Darán de baja todas las licencias de conducir por estos motivos

La revocación inmediata del permiso aplica principalmente cuando el conductor protagoniza accidentes viales que resultan en lesiones graves o la muerte de otra persona.

Conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes también se ubica en esta categoría de máxima gravedad.

Acumular sanciones del programa Conduce sin Alcohol es otro detonante directo.

En todos estos casos, la cancelación puede ser permanente e irreversible, lo que significa que el conductor no podrá volver a tramitar el documento.

En la mayoría de los casos de revocación por faltas graves, no es posible volver a tramitar la licencia de conducir en la CDMX.

Licencia de Conducir Permanente 2026: quiénes, cómo y cuándo podrán iniciar el trámite (foto: archivo).

Otros motivos que también ponen en riesgo el permiso

Más allá de los accidentes graves y el alcohol, existen otras conductas que la autoridad considera causa de baja:

Causar daños al mobiliario urbano, como semáforos, señales de tránsito o postes.

Invadir los carriles exclusivos del Metrobús o el trolebús.

Acumular multas pendientes de pago de forma reiterada.

Presentar información o documentos falsos al momento del trámite.

Además, la SEMOVI supervisa la aptitud física de los conductores. Si una enfermedad crónica o un trastorno afecta la capacidad para manejar con seguridad, la autoridad puede exigir exámenes médicos o de manejo y, de ser necesario, proceder a la cancelación.

Licencia de Manejar Definitiva 2026: quiénes, cómo y cuándo estarán habilitados para empezar el trámite (foto: archivo).

¿Hasta cuándo se puede tramitar y cuánto cuesta?

El programa de licencia de conducir permanente estará disponible durante todo 2026, según la información oficial de la Secretaría de Movilidad.

Para solicitarla, el interesado no debe haber sido sancionado más de una vez por el programa Conduce sin Alcohol, ni tener sentencias por delitos viales.

El trámite tiene un coste de $1,500 pesos

Se requiere:

identificación oficial

comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México

línea de captura pagada

cita agendada.

Quienes soliciten la licencia Tipo A por primera vez deberán acreditar obligatoriamente una evaluación teórica antes de que les sea expedido el documento.