Alerta de la NASA: la construcción humana que movió el eje de la Tierra

En lugar de recurrir a las convencionales ondas de radio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) ha optado por una alternativa innovadora: láseres infrarrojos que son capaces de transmitir información a velocidades extraordinarias.

Este avance tecnológico representa un hito dentro de la misión Psyche, que fue lanzada el 13 de octubre de 2023. Su experimento se enmarca en Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo. El récord más reciente fue establecido el 29 de julio de 2024, cuando se logró enviar una señal láser a 290 millones de millas de distancia, obteniendo resultados que superaron todas las expectativas inicialmente planteadas.

La comunicabilidad que se ha logrado con esta nave que navega por el espacio profundo supone un cambio radical en nuestra capacidad de conexión con misiones interplanetarias, sugiriendo un nuevo paradigma en la exploración espacial.

Un rayo láser emitido desde la Tierra logró alcanzar la nave Psyche, situada a 290 millones de millas de distancia. Este avance permitió la transmisión de videos, datos de ingeniería y obras de arte digitales a una velocidad que supera en hasta 100 veces la de los sistemas tradicionales.

Un rayo láser recorre millones de kilómetros con precisión milimétrica

El sistema opera a través de señales láser que son transmitidas desde estaciones terrestres hacia la nave espacial y en sentido inverso. Los datos son codificados en luz infrarroja cercana, la cual posee una frecuencia mucho más alta que las ondas de radio convencionales. Esta particularidad habilita la compresión de grandes volúmenes de información en cada transmisión.

El desafío técnico es de una magnitud notable: garantizar la alineación precisa de un láser hacia una nave que se desplaza a velocidades que superan miles de kilómetros por hora, situándose a distancias que equivalen a múltiples veces la separación entre la Tierra y el Sol.

La NASA empleó el histórico telescopio Hale en el Observatorio Palomar para recibir los datos provenientes del espacio, mientras que las instalaciones en Table Mountain se encargaron de la transmisión de señales ascendentes con una potencia de 7 kilovatios.

Velocidad hasta 100 veces mayor que en las comunicaciones tradicionales

Los números ofrecen una representación objetiva de los avances. Durante la primera fase del experimento, que finalizó el 29 de julio de 2024, se logró transmitir casi 11 terabits de información, lo cual incluyó videos en ultra alta definición, obras de arte digitales y datos de ingeniería de la nave.

Esta capacidad se traduce en una mejora exponencial en comparación con los sistemas de radiofrecuencia. Para ilustrar este punto, los láseres pueden transportar datos hasta 100 veces más rápido que las tecnologías actuales.

En los primeros meses de la misión, cuando la nave Psyche se hallaba a aproximadamente 33 millones de millas de la Tierra, el sistema alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión de internet de banda ancha doméstica. Posteriormente, el 24 de junio de 2024, mientras la distancia se incrementaba a 240 millones de millas (más de dos veces y media la separación entre nuestro planeta y el Sol), el proyecto logró mantener una tasa sostenida de 6,25 megabits por segundo.

Esta tecnología hará posible el futuro de la exploración humana en Marte

La tecnología láser permitirá recibir información compleja y detallada desde el planeta rojo, facilitando la toma de decisiones tanto para las tripulaciones en el espacio como para los equipos de control en la Tierra. El experimento ya demostró que puede mantener comunicaciones estables incluso cuando la nave alcanzó la distancia máxima entre Marte y la Tierra, aproximadamente 290 millones de millas.

La NASA tiene previsto seguir evaluando el sistema cuando la nave Psyche reanude sus operaciones, con el objetivo de comprobar que el hardware pueda funcionar de manera confiable durante largos períodos. Este representa solo el inicio de una nueva era en las comunicaciones espaciales, que promete revolucionar nuestra capacidad de explorar el sistema solar.

Este avance no es solo un logro técnico impresionante, sino una pieza fundamental para las futuras misiones tripuladas. Cuando los astronautas viajen a Marte y más allá, necesitarán comunicarse con la Tierra enviando grandes volúmenes de datos científicos, imágenes de alta resolución y transmisiones de video en tiempo casi real.