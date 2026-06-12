El Instituto Mexicano del Seguro Social considera siete razones por las cuales los pagos pueden ser interrumpidos temporal o definitivamente.

La pensión del IMSS es uno de los beneficios más importantes para millones de personas en México, pero también es uno de los que más estrictamente se supervisan. Aunque muchos pensionados creen que, una vez aprobada, su pensión es automática y permanente, la realidad es distinta: existen situaciones que pueden provocar la suspensión temporal o definitiva de los pagos.

El IMSS advirtió que ha intensificado estas revisiones debido al aumento de irregularidades detectadas en trámites, documentos y registros bancarios. Esto significa que cualquier error o falta de actualización puede generar demoras o suspensiones imprevistas.

Evitar estas situaciones es clave para no perder la pensión ni enfrentar procesos de aclaración que pueden tardar semanas o incluso meses. Conocer las reglas, mantener la información actualizada y notificar cualquier cambio puede marcar la diferencia entre recibir puntualmente los depósitos o verlos suspendidos de un día para otro.

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Motivos de suspensión del pago de la pensión del IMSS

Las siguientes son las siete causas más comunes que puede tener el IMSS para interrumpir el pago de una pensión:

No comprobar supervivencia Inconsistencias en tus semanas cotizadas Protección por cobro indebido Volver a trabajar sin avisar al IMSS Incompatibilidad entre pensiones o doble pago Problemas legales o dudas sobre tu derecho a pensión No actualizar datos personales o bancarios

Cómo evitar que el IMSS suspenda el pago de tu pensión

1. No mantener actualizados tus datos personales ni bancarios

La CLABE interbancaria, un cambio en tu estado civil, el banco donde recibes tu pensión, o una modificación en tu domicilio, pueden causar que los depósitos sean rechazados. Ante la detección de inconsistencias, el IMSS procede a suspender los pagos hasta que se realice la actualización de la información en Ventanilla Única o Escritorio Virtual.

Es fundamental que se mantengan actualizados todos los datos pertinentes para evitar interrupciones en la recepción de tus beneficios económicos.

En el caso de que te hayas pensionado por Cesantía o Vejez y decidas regresar a la actividad laboral de manera formal sin dar aviso correspondiente, el instituto tiene la facultad de suspender tu pensión. Aunque no existe una prohibición para reincorporarte al trabajo, es imperativo que lo notifiques por escrito a fin de evitar que se califique como una incompatibilidad laboral.

Es fundamental cumplir con el procedimiento establecido para garantizar la legalidad de tu situación laboral.

Informa oportunamente al instituto sobre tu nuevo empleo para evitar contratiempos.

Cuando el IMSS identifica inconsistencias, duplicaciones o la ausencia de comprobantes en las semanas reportadas, se reserva el derecho de suspender la pensión mientras se realiza una investigación sobre la validez del historial. La resolución de esta situación requiere la presentación de constancias laborales, así como de la documentación correspondiente de respaldo.

Por lo tanto, es fundamental que los beneficiarios mantengan en orden su documentación, lo que facilitará la continuidad del proceso. Se recomienda la revisión periódica de los datos registrados para evitar inconvenientes.

Impresión de constancias laborales actualizadas.

Verificación de semanas cotizadas.

Revisión de posibles duplicidades en el historial.

Si reside en el extranjero o recibe pensión por viudez, invalidez o adulto mayor, es imperativo que verifique su supervivencia mediante los certificados pertinentes. El incumplimiento en este proceso dentro del plazo establecido puede resultar en la suspensión automática de su pensión.

Este procedimiento es fundamental para garantizar la continuidad de sus beneficios. A continuación, los pasos necesarios: