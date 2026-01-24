La Ciudad de México endureció la aplicación de una de sus normas de tránsito más básicas y esenciales para la seguridad vial, se trata del uso obligatorio de casco al transitar en una moto. Asimismo, la autoridad advirtió que su cumplimiento no es opcional.

La norma, vigente en el Reglamento de Tránsito, establece medidas claras para garantizar que los traslados en la capital se realicen bajo los estándares mínimos de protección y responsabilidad o el conductor deberá afrontar las consecuencias.

Más allá de la multa, la falta a esta norma de tránsito en CDMX provoca la retención DE LA moto, la cual será enviada al depósito oficial o corralón. Gobierno de CDMX

El Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Movilidad enfatizaron que esta obligación opera en cada trayecto y sin excepciones. Su objetivo principal es reducir lesiones graves y evitar accidentes de alto impacto. La campaña oficial recalca que la medida es ley y que su incumplimiento acarrea consecuencias inmediatas tanto económicas como administrativas.

“Cada trayecto cuenta. Usar casco reduce lesiones graves y puede salvar tu vida. El casco no es opción, es protección y es ley”, indicó el Gobierno de CDMX.

Multas actualizadas: cuánto deberán pagar quienes infrinjan la norma

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) publicada por el INEGI para 2026, que fijó su valor diario en 117.31 pesos, la sanción económica para quienes incumplan esta disposición va de 20 a 30 UMAS, lo que representa un rango aproximado entre 2,346 y 3,519 pesos. Esta multa aplica de manera directa y sin posibilidad de exención inmediata.

Además del impacto económico, la infracción suma tres puntos menos en la licencia de conducir, un elemento que afecta directamente el historial del conductor y puede tener repercusiones ante futuras revisiones o reincidencias. Las autoridades capitalinas afirman que este sistema de puntos busca incentivar una movilidad más respetuosa y responsable.

Campaña de uso de casco obligatorio. Fuente: Movilidad Zapopan

Consecuencias administrativas: el vehículo será remitido al corralón

Esta medida se aplica de manera automática durante los operativos y revisiones de tránsito, y representa una de las sanciones más severas debido a los costos adicionales y el tiempo que implica su recuperación.

La obligación del uso de cascos al viajar en motos es extensiva a todas las personas que participan en el traslado, lo que significa que también deberá cumplirse por acompañantes.

El Gobierno de CDMX remarcan que no basta con portar el equipo correcto: debe utilizarse de manera adecuada y bajo los estándares que la regulación establece para garantizar que realmente cumpla su función.