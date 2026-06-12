Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle.

En esta noticia Compromiso de Estado para transformar el bienestar animal

La nueva estrategia busca abordar el problema de la población canina y felina desde sus fundamentos, mediante acciones coordinadas entre la sociedad, los municipios y el Estado de México, promoviendo la educación, la esterilización y la tutela responsable como bases para un cambio social significativo.

La Estrategia CERA transforma para siempre la tenencia y el cuidado de las mascotas, como perros y gatos, en Edomex. Esta iniciativa representa un punto de inflexión en la relación que establecemos con los animales en México, al situar en el centro el respeto hacia los seres sintientes y la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno para su protección.

Compromiso de Estado para transformar el bienestar animal

La Estrategia CERA promueve dinámicas integrales que no solo se enfocan en mitigar la reproducción descontrolada, sino que también buscan cultivar la conciencia ciudadana a través de campañas de educación y adopción responsable para asegurar hogares estables y seguros.

Campañas de adopción responsable

Participación de academia y sociedad civil

Estas iniciativas conjuntas tienen un propósito claro: prevenir que perros y gatos continúen viviendo en la calle, fomentando entornos donde cada animal reciba el cuidado, respeto y protección que merece en su comunidad.

Durante la firma del convenio en Toluca, la Gobernadora enfatizó que el éxito del esfuerzo radica en la participación colectiva:

“Proteger a los animalitos comunitarios demanda un esfuerzo conjunto de voluntades y un trabajo colaborativo entre la sociedad y los gobiernos”, manifestó.

La gobernante argumentó que esta iniciativa representa una oportunidad histórica para transformar vidas: “El trabajo que estamos realizando en favor de los seres sintientes es solo el inicio de un largo camino hacia una cultura de bienestar”, destacó ante representantes de instituciones y asociaciones.

Brigadas de captura y esterilización

Atención directa en comunidades

Acciones que ponen fin a la vida en la calle