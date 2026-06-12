En esta noticia Capacitación y digitalización para remontar las pérdidas

La víspera del Mundial de la FIFA 2026 expuso una gran dualidad. Por un lado, la promesa de una derrama económica histórica superior a los MXN $26,000 millones de pesos proyectada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) alimenta la narrativa de optimismo.

Por el otro, la economía de a pie —compuesta por restaurantes, cafeterías, fondas, taquerías y pequeños comercios— enfrenta un panorama financiero crítico por la falta de planeación urbana, cierres viales prolongados y un retraso crítico en las obras de infraestructura de las ciudades sede.

Según la Consultoría en Competitividad y Productividad de Negocios Gastronómicos (CONGAHIN), coordinada por su CEO, Eduardo Alfonso Mercado Peña, el sector restaurantero de la capital está absorbiendo los costos operativos de una transición urbana ejecutada a última hora.

Las movilizaciones sociales y los plantones en el Centro Histórico de la Ciudad de México ya acumulan afectaciones superiores a los MXN $405 millones de pesos, golpeando de manera directa a más de 4,000 unidades económicas, con pérdidas diarias estimadas en MXN $39.5 millones de pesos para los rubros de comercio, servicios y turismo, según la CONGAHIN.

Asimismo, en la Calzada de Tlalpan, arteria crucial que conduce al Estadio Ciudad de México y conecta la metrópoli con los estados de Morelos y Guerrero, los comerciantes han denunciado disminuciones de ingresos de hasta un 90% en los tramos más críticos.

“El problema es que la ecuación financiera de un restaurante no se detiene cuando desaparecen los clientes. La renta sigue corriendo, la nómina debe pagarse, los impuestos vencen y los proveedores exigen cumplimiento. Muchos establecimientos han tenido que operar durante meses con ventas reducidas mientras esperan que las obras concluyan y la movilidad regrese a la normalidad”, aseguró Mercado Peña.

Si bien, Mario Romero, director general de Impact Hub, confirma que las afectaciones por estos motivos han sido críticas para los negocios, confía en que el próximo mes se recuperarán y llegarán a triplicar sus ventas habituales.

La organización global Impact Hub creó la iniciativa Ola México para capacitar a negocios aledaños a las sedes mundialistas de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Durante las capacitaciones en la Ciudad de México, Romero asegura que fue testigo de las repercusiones económicas de la remodelación del antiguo Estadio Azteca.

“Durante toda la época de las obras que fueron alrededor de cinco meses, de diciembre a marzo, la afluencia de personas bajó totalmente, a cero, no había paso y había polvo por todos lados, entonces imagínate eso para restaurantes y negocios de comida”, dijo en entrevista con El Cronista.

“Fueron meses muy complicados para ellos, pero desde que se abrieron los espacios hay una infraestructura más adecuada y hay mucho más afluencia”, agregó.

Su postura es optimista, recordó que “a pesar del operativo y de que se cerraron las calles previo al partido inaugural, una vez que terminó el partido la gente tuvo la oportunidad de acercarse y poder consumir. Sí hay una afectación previa al partido, pero posterior se ve mucha afluencia y esperamos que sea lo mismo durante el torneo”.

Capacitación y digitalización para remontar las pérdidas

Como contrapeso a las dificultades logísticas en el espacio físico, la capacitación para mejorar la oferta y la digitalización acelerada de los canales de pago se ha convertido en el principal motor de resiliencia.

Con la iniciativa Ola México, Impact Hub lideró la capacitación de 434 negocios en los tres estados donde hay ciudades sedes mundialistas: 239 en Ciudad de México, 95 en Guadalajara y 100 en Monterrey.

Romero explicó que para subirse a la derrama económica del Mundial, los pequeños comercios deben tener la agilidad para modificar su oferta de cara a las expectativas del consumidor internacional.

Un ejemplo de esta reconversión se observó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde un establecimiento de comida mexicana adaptó su menú tradicional —que incluía pancita y tostadas— agregando flautas ahogadas servidas en vasos portátiles y paquetes combinados aptos para el transporte rápido hacia los accesos del estadio.

Aunado al consumo en los alrededores de los estadios, Impact Hub ha instruido a los pequeños empresarios a no desatender la demanda residencial.

La mayor parte de las decisiones de consumo de alimentos y bebidas ocurrirán en los hogares de los ciudadanos que sigan el torneo con familiares y amigos; por ello, la habilitación de pedidos automatizados vía WhatsApp y la integración a plataformas de entrega a domicilio (delivery) representan los canales idóneos para capturar el gasto local.

“Hay una tortería que, con estas acciones, previo a la inauguración del Mundial, ya vende tres veces más, estaba vendiendo entre 20 y 30 tortas al día y ya está vendiendo más de 100 por toda la gente que está visitando la zona”, compartió Romero.

Los pagos con tarjeta también eran una de las limitantes para sumarse al boom del consumo mundialista. Para eliminar esta barrera, Impact Hub hizo una alianza con Clip para regalar terminales punto de venta a quienes las necesitaban; entregaron 210 terminales a quienes previamente no aceptaban pagos con tarjeta.

En este sentido, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía en conjunto con Visa lanzó la iniciativa “Mundial Social” que ya superó sustancialmente su meta original de incorporar 500,000 negocios al ecosistema digital previo al inicio de la Copa del Mundo.

La iniciativa, que originalmente comenzó en diciembre de 2025 con tres socios adquirentes (BBVA, Global Payments y Getnet), logró consolidarse como una alianza de toda la industria financiera con la incorporación de nueve jugadores adicionales: Clip, Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Banco Azteca, Netpay y Multiva.

Gracias a este despliegue masivo de terminales punto de venta gratuitas, tasas promocionales y tecnologías sin contacto como Tap to Phone, un total de 692,000 pequeños negocios en todo el territorio nacional lograron habilitar la aceptación de tarjetas bancarias.

Un análisis de Visa, con información provista por los adquirentes y agregadores participantes, muestra que estas empresas reflejan ventas mensuales promedio con tarjeta de MXN $16,909 pesos, 36 transacciones promedio al mes y un ticket promedio de MXN $464 pesos por venta. Asimismo, los establecimientos incrementaron sus ventas con tarjeta en 68% al comparar su primer mes de aceptación con el último mes registrado.

“El impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se extiende más allá de lo deportivo, con el potencial transformador de impulsar el crecimiento económico y tecnológico a largo plazo de las naciones anfitrionas. La digitalización de pagos es una herramienta clave para que los pequeños negocios crezcan, incrementen sus ventas, se vuelvan más resilientes y accedan a nuevos clientes y servicios financieros”, afirmó Francisco Valdivia, director general de Visa México, en un comunicado.

Romero considera que lo importante de este evento es consumir localmente durante los partidos y así apoyar el crecimiento de pequeños negocios que representan 5 millones de negocios en el país. “Estas decisiones de consumo ayudan a que le vaya bien a México en el Mundial aunque no gane la Selección Mexicana”, concluyó.