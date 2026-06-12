China ha presentado el prototipo CR450, cuya capacidad alcanza los 450 km/h, superando ampliamente a los competidores de Alemania y Japón.

China ha realizado un avance significativo en la transformación del transporte ferroviario al presentar sus prototipos CR450, un innovador tren bala que tiene la capacidad de redefinir los estándares de velocidad en la industria ferroviaria.

Con un rendimiento de prueba que alcanza hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, esta nueva innovación tecnológica se posiciona para ser el tren comercial más rápido del planeta , superando así a los reconocidos trenes de alta velocidad de Japón.

China ha presentado el prototipo CR450, cuya capacidad alcanza los 450 km/h, superando ampliamente a los competidores de Alemania y Japón.

Avance tecnológico clave para los trenes de alta velocidad

El tren CR450 representa un avance notable respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que opera actualmente a 350 km/h, según lo informado por la agencia china Xinhua. Estos nuevos prototipos, presentados en Beijing, están disponibles en dos versiones: el CR450AF y el CR450BF, ambos compuestos por ocho vagones, de los cuales cuatro están equipados con motor y cuatro son remolcados, conforme a CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China.

En comparación con sus antecesores, la resistencia operativa general del CR450 disminuirá en un 22 por ciento, mientras que su peso se reducirá en un 10 por ciento, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

Estos vehículos ferroviarios de alta velocidad se caracterizan por incorporar un moderno sistema de propulsión de imanes permanentes, el cual se encuentra equipado con refrigeración por agua y cuentan con un sistema de bogies de gran estabilidad y alta fiabilidad.

Las formaciones están provistas de un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y poseen más de 4.000 sensores para realizar la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales.

Esto incluye el cuerpo del coche, el pantógrafo de alta tensión, el control ferroviario y los sistemas de detección de incendios. Adicionalmente, con el fin de optimizar la identificación de situaciones de emergencia, CRRC declaró que se ha implementado una tecnología de detección “más allá del horizonte”.

El modelo CR450 presenta una nueva configuración de cerramiento del bogie que busca minimizar al máximo la resistencia aerodinámica a altas velocidades. Esta innovación se complementa con una parte frontal aerodinámica y perfilada, un parabrisas optimizado aerodinámicamente y el uso de materiales de peso ligero.

Se han integrado métodos avanzados para la reducción del ruido en diversas áreas y rangos de frecuencia. Como resultado, el sonido dentro de la cabina se ha disminuido en 2 decibelios y el espacio destinado a los pasajeros ha crecido en un 4% en comparación con las versiones anteriores.

Las formaciones están provistas de un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y poseen más de 4.000 sensores para realizar la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales.

Comparativa con los principales trenes de alta velocidad del mundo

El CR450 se destaca notablemente en comparación con otros trenes de alta velocidad en funcionamiento a nivel global:

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El Shinkansen japonés, el icónico “tren bala”, alcanza velocidades máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700.

El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h.

Alcance global y expansión internacional

La importancia de estos avances ha llevado a que Beijing fuera elegida como sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC de julio de 2025, donde el nuevo CR450 fue una de las estrellas.

China no solo lidera en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con aproximadamente 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa del mundo. Este liderazgo se manifiesta en proyectos internacionales destacados como:

El ferrocarril de alta velocidad indonesio Yakarta-Bandung, que ha transportado 4 millones de pasajeros desde octubre de 2023.

La línea Belgrado-Novi Sad, que celebró su segundo aniversario en marzo, mejorando significativamente la conectividad en la región.

Se prevé que el tren bala CR450 comience su despliegue operacional en 2026.