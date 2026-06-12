Tras años de uso, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) comenzará a quedar atrás en algunas regiones del país ante la llegada de la nueva Tarjeta Dorada, un programa de descuentos y beneficios para adultos mayores.

A diferencia del esquema tradicional, esta nueva opción permitirá que un mayor número de personas pueda solicitar el apoyo social, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por cada entidad.

Adiós INAPAM: la Tarjeta Dorada suma descuentos en tenencia, medicamentos y más de 500 comercios. Fuente: Gobierno de México

Adiós credencial INAPAM: así es la nueva Tarjeta Dorada que gana terreno

En distintos estados de México, autoridades locales comenzaron a implementar la Tarjeta Dorada como una alternativa que funciona de manera similar que la credencial del INAPAM, otorgando descuentos y beneficios exclusivos a las personas mayores de 60 años.

En Guerrero, por ejemplo, el gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda impulsa el programa social bajo el nombre “Tarjeta dorada: envejecimiento con Bienestar”, el cual busca complementar los apoyos federales existentes y, en algunos casos, sustituir gradualmente los procesos que antes se realizan únicamente con la credencial INAPAM.

El cambio no implica que la credencial INAPAM deje de tener validez de inmediato, pero sí marca una tendencia hacia esquemas estatales más amplios, que buscan llegar a un mayor número de beneficiarios y ofrecer convenios adaptados a cada región del país.

Quiénes podrán tramitar la Tarjeta Dorada y qué documentos se necesitan

El trámite para obtener la Tarjeta Dorada se realiza de manera presencial. En el caso de Guerrero, las personas interesadas deben acudir a las oficinas del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (GATIPAM), ubicadas en la Calle Francisco I, Madero No.22, Colonia Centro, CP 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Es importante también estar atentos a las convocatorias oficiales de registro que se publiquen .

Para realizar la solicitud, las personas de 60 años o más deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial con copia

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

Formato de solicitud y autorización para el uso de datos personales, disponible en el modulo

Adicionalmente, se solicita información de un representante en caso de emergencia, quien deberá entregar su identificación oficial (INE), CURP actualizada y un número telefónico de contacto vigente.

Adultos mayores de 60 años ya pueden acceder a la Tarjeta Dorada con beneficios exclusivos y trámites simplificados. Fuente: Gobierno de México

Qué descuentos y beneficios ofrece la nueva Tarjeta Dorada en 2026

Durante 2026, el programa social consolidó una red de descuentos y servicios pensados para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entre los beneficios más destacados se encuentran los siguientes:

Hasta 35% de descuento en el pago de la tenencia vehicular

30% de descuento en trámites ante el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad

Acceso gratuito al Zoológico de Zoochilpan

Beneficios en transporte público local

Convenios con más de 500 establecimientos comerciales

Rebajas en medicamentos en farmacias afiliadas

Con estas acciones, el gobierno estatal busca reconocer la trayectoria de los adultos mayores, facilitándoles el acceso a servicios básicos, trámites administrativos y espacios de esparcimiento a precios accesibles.