Claudia Sheinbaum firmó decreto para la la jubilación anticipada para los 55 años sin castigos en la pensión.

La jubilación de los trabajadores del Estado en México acaba de cambiar para siempre.

Claudia Sheinbaum firmó un decreto que modifica la edad de retiro en el ISSSTE, y los beneficios que trae consigo son más amplios.

¿En qué consiste el decreto?

El decreto reduce oficialmente la edad mínima de retiro en el ISSSTE mediante una tabla gradual.

Claudia Sheinbaum firmó decreto que confirma jubilaciones anticipadas en el ISSSTE.

La meta es permitir la jubilación a partir de los 55 años en 2034.

Con esto, desaparece la obligación de esperar hasta los 60 o 65 años para acceder a una pensión de vejez, sin ningún tipo de penalizaciones económicas .

¿Quiénes son los primeros beneficiados?

Para acceder a esta modalidad, el trabajador debe estar bajo el régimen del Décimo Transitorio.

Los primeros en beneficiarse son los trabajadores que ya alcanzaron las edades iniciales definidas en la tabla gradual.

Actualmente, el ISSSTE debe aceptar solicitudes de mujeres de 56 años y hombres de 58 años, quienes integran el primer bloque habilitado.

A partir de ahí, la edad seguirá reduciéndose de forma progresiva hasta llegar al objetivo final de los 55 años.

Requisitos y beneficios en 2026

La jubilación anticipada no depende solo de la edad: la antigüedad laboral acumulada es el requisito central.

Mujeres

28 años de servicio requeridos

Hombres

30 años de servicio requeridos

Cumplidos estos requisitos, el decreto garantiza los siguientes beneficios:

Monto de la pensión: equivalente al 100% del sueldo básico. Penalizaciones: 0% de recortes por retiro anticipado Poder adquisitivo: ajuste automático anual conforme a la inflación.

Claudia Sheinbaum confirmó la jubilación anticipada a los 55 años y sin castigos en la pensión.

Por primera vez, la jubilación deja de ser una excepción castigada y se convierte en un derecho regulado, gradual y voluntario, con garantía del 100% del sueldo básico.