Entre domingo y martes de esta semana, 396 vehículos asegurados fueron robados en Jalisco tras los hechos violentos registrados luego del abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, lo que representó la mayor parte de los 660 robos reportados en todo el país en ese periodo, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, explicó que el volumen registrado superó ampliamente el comportamiento habitual del estado. “En un día ordinario, el promedio diario de robos podría ser de 12; entre domingo y martes se robaron 396 unidades en Jalisco”, afirmó. La directiva precisó que el exceso total observado fue de 631 vehículos asegurados a nivel nacional frente al promedio, de los cuales la gran mayoría se concentró en tres entidades: Jalisco con 396 casos, Michoacán con 101 y Nayarit con cerca de 80 unidades. Pese al repunte registrado durante esos días, la AMIS señaló que Jalisco mantiene una tendencia descendente en el robo de vehículos asegurados en los últimos años. De acuerdo con sus cifras, el estado pasó de niveles superiores a 10,000 unidades robadas anualmente en 2021 a 6,077 vehículos en los últimos 12 meses, lo que representa una reducción significativa. “Los acontecimientos del domingo son un efecto aislado que no esperamos que vaya a cambiar el comportamiento. Viene una tendencia a la baja y se ve el esfuerzo que se ha hecho por parte de las autoridades”, sostuvo Rosas. La tendencia también se refleja en el área metropolitana de Guadalajara, donde el número de unidades aseguradas robadas ha disminuido de más de 3,000 casos anuales a poco más de 2,100 en el último año. Tras los hechos violentos, surgieron dudas sobre la cobertura de los seguros, especialmente en los casos en que los vehículos fueron utilizados para bloquear vialidades o incendiados. La directora general de la AMIS explicó que las aseguradoras no tienen facultad para clasificar un evento como terrorismo, por lo que la cobertura depende del tipo de siniestro reportado. “Las aseguradoras no pueden declarar terrorismo porque no somos una autoridad. Lo más adecuado es describir exactamente qué fue lo que pasó”, señaló. Añadió que, en la mayoría de los casos registrados, los propietarios fueron despojados de sus unidades, lo que corresponde a la cobertura de robo total. “La gran mayoría de las situaciones que estuvimos viendo es que venía una persona y le quitaban el vehículo para cometer algún acto después, como bloquear o cerrar vialidades. Esos vehículos sí van a estar cubiertos”, afirmó. A pesar del repunte puntual en el occidente del país, el robo de vehículos asegurados mantiene una tendencia descendente a nivel nacional. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, el número de unidades robadas cayó 15% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la reducción observada desde finales del año pasado. En promedio, durante 2025 se robaban 147 vehículos asegurados al día, mientras que en enero de 2026 la cifra bajó a 128 unidades diarias. Además, el porcentaje de recuperación mejoró al pasar de 42% a 45% en el último año, lo que implica que casi la mitad de los vehículos robados logra ser localizada. El robo con violencia continúa representando más de la mitad de los casos. En el último año, 55% de los vehículos asegurados robados fueron sustraídos con el conductor presente, aunque este porcentaje disminuyó frente al 58% registrado en 2024. En total, en 2025 más de 20,000 unidades aseguradas fueron robadas bajo esta modalidad, mientras que alrededor de 24,000 fueron sustraídas cuando estaban estacionadas. La AMIS explicó que el incremento en tecnologías de seguridad ha dificultado el robo de unidades estacionadas, lo que ha llevado a los delincuentes a recurrir con mayor frecuencia al despojo directo. La asociación señaló que continuará colaborando con autoridades federales y estatales mediante el intercambio de información para fortalecer las estrategias de prevención, especialmente ante eventos extraordinarios como el registrado recientemente en Jalisco.