El sector asegurador en México vendió más pólizas que nunca en 2025, pero ganó menos. Las utilidades bajaron de MXN$ 82.4 mil millones en 2024 a MXN$ 72 mil millones en 2025, una caída anual de 12.7%, pese a que la prima directa de seguros creció 8% y alcanzó MXN$ 1,029.4 mil millones, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). El crecimiento en primas reflejó una mayor contratación de seguros de vida, autos y gastos médicos, lo que llevó al sector (incluyendo fianzas) a registrar MXN$ 1,047.6 mil millones en primas directas durante el año. Sin embargo, ese mayor volumen de negocio no se tradujo en mayores ganancias. El costo de los siniestros aumentó 8.3%, presionado por mayores gastos médicos, reparaciones y pagos de indemnizaciones, mientras que los ingresos financieros, una fuente relevante de utilidades para las aseguradoras, cayeron 6.6%. Además, el resultado de inversiones permanentes disminuyó 22.4%. El seguro de Vida se mantuvo como el principal motor del sector, con primas por MXN$ 419.1 mil millones, equivalentes a 40% del mercado, tras crecer 7.5% anual, impulsado principalmente por el aumento de 9.7% en pólizas individuales. Los seguros de gastos médicos también mantuvieron su expansión, con un crecimiento de 7.4%, reflejo del aumento en el número de asegurados y en el costo de la atención privada. En tanto, el ramo de Daños alcanzó MXN$ 374.8 mil millones, con un incremento de 8.1%, impulsado por el crecimiento de los seguros de autos y por el aumento de coberturas relacionadas con crédito, transporte e incendio. El segmento de Pensiones fue el que más creció en términos porcentuales, con un aumento anual de 14.5%. Aunque el sector logró expandir su colocación, el aumento en el pago de siniestros y la menor contribución de los ingresos financieros redujeron su rentabilidad. En el cuarto trimestre de 2025, la colocación mostró una recuperación de 2.5% frente al trimestre previo, con avances en la mayoría de los ramos. Al cierre del año, el sector asegurador y afianzador estuvo integrado por 113 instituciones, que en conjunto emitieron primas por MXN$ 1,076 mil millones, incluyendo reaseguros.