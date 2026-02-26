La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de mensajes de texto que suplantan su identidad. En estos SMS se informa sobre presuntas multas o adeudos viales y se pide ingresar a un enlace para pagar de inmediato. La dependencia capitalina aclaró que se trata de un posible fraude y pidió a los usuarios no proporcionar datos personales ni bancarios. Además, recordó que cualquier consulta o trámite debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales. Los mensajes informan sobre un supuesto adeudo y advierten que, si no se paga en pocas horas, el caso pasará a cobro judicial. Esta estrategia busca generar presión para que la persona acceda al enlace incluido. Al dar clic, el usuario es redirigido a sitios que no pertenecen al Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo es obtener información confidencial o pagos indebidos. Bajo este contexto, la Semovi subrayó que este mecanismo no forma parte de ningún procedimiento oficial. La Secretaría de Movilidad reiteró que no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos mediante SMS con enlaces externos no oficiales. Tampoco gestiona cobros inmediatos a través de links enviados a teléfonos móviles. Cualquier mensaje que pida liquidar multas desde un enlace desconocido debe considerarse fraudulento. Ante la duda, se recomienda no hacer clic y verificar directamente en medios institucionales. Para revisar multas o realizar trámites de movilidad sin riesgo de fraude, la Secretaría de Movilidad recomienda: