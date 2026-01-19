La minería en México todavía no recupera sus niveles previos a la pandemia. (foto: archivo).

El sector minero mexicano tiene sus esperanzas puestas en un repunte a partir de mediados de este año, pues esperan que en junio las autoridades federales liberen los permisos pendientes para operar cuatro proyectos de gran tamaño, principalmente para la producción de oro y plata, con una inversión estimada de u$s 4,000 millones.

En conferencia de prensa, Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), precisó que estos proyectos se ubican en Baja California, Zacatecas y Chihuahua.

“Son proyectos que están parados y que esperamos que tengan ya luz verde a mitad de este año, eso han dicho (en la Secretaría de Economía)”, comentó el directivo, al tiempo que en que confió en que la exploración minera también avance, una vez que se reactive la entrega de permisos del sector minero, por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La minería ha sido uno de los sectores de la economía mexicana que todavía no logra una recuperación plena después de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, la actividad minera tuvo en octubre del año pasado una contracción de 0.9% anual.

El sector minero-metalúrgico ha sido afectado principalmente por la incertidumbre en torno a la regulación por parte de las autoridades mexicanas.

En el sexenio pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma a la Ley Minera, misma que fue aprobada en mayo de 2023 y provocó una fuerte caída en la inversión, debido a la incertidumbre que generó la falta de una regulación secundaria.

Rubén del Pozo dijo en la conferencia de prensa que en este momento la incertidumbre ante la falta de las leyes secundarias mantiene estancado al sector.

“La falta de certeza sobre si va a haber concesiones tiene detenida a la industria. Si no hay concesiones, para qué se explora. Este tipo de cosas es un efecto en cadena que tiene parada la inversión , pero es un año determinante”, comentó el dirigente.

Otro factor que mantiene en pausa la inversión es la inseguridad, lo que incluye temas como la extorsión o la delincuencia organizada, advirtió Rubén del Pozo.

La industria minero-metalúrgica representa casi 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con estimaciones del Inegi.

El presidente de la AIMMGM destacó que en la XV Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2026 contará con la participación de más de 200 expositores que se reunirán en cuatro días de negocios en Expomil, de la capital de la entidad norteña.