El frío se toma a México este fin de semana.

En las últimas horas, la Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta por una nueva oleada de frío que podría provocar aguanieve en varios municipios y estados del norte de México. Se espera que en las próximas 48 horas se registren descensos pronunciados de temperatura y vientos fuertes en la región, lo que demanda máxima precaución.

Bajo este contexto, las autoridades advirtieron a la población extremar precauciones ante este fenómeno invernal, especialmente en áreas serranas y de difícil acceso.

A su vez, solicitaron estar atentos a los servicios de emergencia ante posibles caídas de nieve o aguanieve que afecten la movilidad.

Estados más afectados por el frío extremo y las heladas

En la Ciudad de México, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco encabezan las zonas con alerta amarilla, y no se descarta que el frío se extienda a más alcaldías con heladas ligeras en áreas altas.

Las autoridades advirtieron a la población extremar precauciones ante este fenómeno invernal, especialmente en áreas serranas y de difícil acceso.

MADRID, 19/11/2025.- Personas abrigadas pasean por el centro de Madrid, este miércoles. Continúa el frío en Madrid con temperaturas mínimas en los 0 grados y heladas débiles en el extremo oriental y en la Sierra, donde podrán ser moderadas en zonas altas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

A nivel nacional, estados como Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Estado de México y Puebla enfrentarán las temperaturas más severas, con valores negativos durante varias madrugadas. El frío extremo, acompañado de humedad, eleva el riesgo para cultivos, grupos vulnerables y podría generar nevadas aisladas en regiones montañosas del norte.

Viento y lluvias que agravan el escenario

Se estiman valores mínimos por debajo de 0 °C en las sierras del norte, así como máximas que no superarán los 10 °C en varios lugares durante el paso del sistema.

Las ráfagas de viento podrían superar los 50 km/h en zonas elevadas y montañosas, lo que intensifica la sensación de frío y eleva riesgos de hipotermia y caída de infraestructura ligera.

Las lluvias derivadas del sistema frontal podrían generar acumulados de 10 a 30 mm, e incluso hasta 50 mm en puntos aislados del norte, lo que aumenta la probabilidad de encharcamientos y complicaciones viales. Estas condiciones crean un escenario en que, además del frío, se combinan factores como viento y humedad, que requieren atención inmediata de la población y autoridades locales.

Recomendaciones ante el frío en México: cómo protegerse durante la alerta

Las autoridades alertaron que el frío será más intenso por las noches y madrugadas en los próximos días , por lo que recomiendan tomar precauciones adicionales, evitar prácticas riesgosas dentro del hogar, mantenerse hidratado y proteger a las mascotas ante las bajas temperaturas: