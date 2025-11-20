En esta noticia
En las últimas horas, la Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta por una nueva oleada de frío que podría provocar aguanieve en varios municipios y estados del norte de México. Se espera que en las próximas 48 horas se registren descensos pronunciados de temperatura y vientos fuertes en la región, lo que demanda máxima precaución.
Bajo este contexto, las autoridades advirtieron a la población extremar precauciones ante este fenómeno invernal, especialmente en áreas serranas y de difícil acceso.
A su vez, solicitaron estar atentos a los servicios de emergencia ante posibles caídas de nieve o aguanieve que afecten la movilidad.
Estados más afectados por el frío extremo y las heladas
En la Ciudad de México, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco encabezan las zonas con alerta amarilla, y no se descarta que el frío se extienda a más alcaldías con heladas ligeras en áreas altas.
A nivel nacional, estados como Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Estado de México y Puebla enfrentarán las temperaturas más severas, con valores negativos durante varias madrugadas. El frío extremo, acompañado de humedad, eleva el riesgo para cultivos, grupos vulnerables y podría generar nevadas aisladas en regiones montañosas del norte.
Viento y lluvias que agravan el escenario
Se estiman valores mínimos por debajo de 0 °C en las sierras del norte, así como máximas que no superarán los 10 °C en varios lugares durante el paso del sistema.
Las ráfagas de viento podrían superar los 50 km/h en zonas elevadas y montañosas, lo que intensifica la sensación de frío y eleva riesgos de hipotermia y caída de infraestructura ligera.
Las lluvias derivadas del sistema frontal podrían generar acumulados de 10 a 30 mm, e incluso hasta 50 mm en puntos aislados del norte, lo que aumenta la probabilidad de encharcamientos y complicaciones viales. Estas condiciones crean un escenario en que, además del frío, se combinan factores como viento y humedad, que requieren atención inmediata de la población y autoridades locales.
Recomendaciones ante el frío en México: cómo protegerse durante la alerta
Las autoridades alertaron que el frío será más intenso por las noches y madrugadas en los próximos días, por lo que recomiendan tomar precauciones adicionales, evitar prácticas riesgosas dentro del hogar, mantenerse hidratado y proteger a las mascotas ante las bajas temperaturas:
- Abrigarse por capas y cubrir nariz, orejas y manos.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, sobre todo en la madrugada.
- Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C y mantener una buena hidratación.
- No usar anafres ni calentadores en espacios cerrados para prevenir intoxicación por monóxido de carbono.
- Mantener a las mascotas bajo techo y con cobijo adecuado.
- Monitorear los avisos oficiales de la SGIRPC y el SMN.
- En caso de emergencia, contactar al 911 o Locatel.