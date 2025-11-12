Se mantendrán lluvias intensas en el sureste, especialmente en Quintana Roo, donde podrían presentarse rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado.

El frente frío número 13 dejará la madrugada del jueves 13 de noviembre como una de las más gélidas del mes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -10 grados Celsius en zonas serranas del norte y centro del país”, mientras que otras regiones registrarán heladas y bancos de niebla.

El organismo explicó que la masa de aire ártico continúa modificando sus características térmicas, pero aún mantendrá un ambiente muy frío en las zonas montañosas del norte, centro y oriente de México.

Los cinco estados con las madrugadas más frías del jueves 13 serán:

Chihuahua y Durango: entre -10 y -5 °C, con heladas severas. Sonora, Baja California y Coahuila (sureste): de -5 a 0 °C, con posibles bancos de niebla. Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato: de -5 a 0 °C en zonas altas. Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz: entre -5 y 0 °C en regiones serranas. Ciudad de México, Michoacán y Oaxaca (norte): de 0 a 5 °C en la madrugada.

Pronóstico para el viernes: nuevo frente frío y descenso adicional de temperatura

El SMN informó que durante el viernes 14 ingresará un nuevo frente frío al noroeste del país, impulsado por una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. “ Este sistema ocasionará un marcado descenso de temperatura y heladas severas en el norte de México ”, advirtió el organismo.

Se mantendrán lluvias intensas en el sureste, especialmente en Quintana Roo, donde podrían presentarse rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado.

Nuevo frente frío.

Principales efectos del viernes 14:

Chihuahua y Durango: entre -15 y -10 °C, con heladas intensas.

Baja California y Sonora: de -10 a -5 °C.

Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí : de -5 a 0 °C.

Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla: de 0 a 5 °C.

Quintana Roo (sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Pronóstico para el sábado: posible nieve en el norte y heladas en el centro del país

Para el sábado 15 de noviembre, el frente frío continuará desplazándose hacia el norte y noroeste, provocando un marcado descenso térmico y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California y Sonora.

El SMN señaló que “el ambiente será muy frío en el norte y centro del país, con heladas severas en sierras y valles altos”. Además, se mantendrán lluvias fuertes en Baja California y chubascos en el centro y sur del país.

Temperaturas y condiciones previstas para el sábado 15: