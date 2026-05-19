El invierno más largo del milenio ya tiene fecha: todo el mundo estará cubierto por capas de hielo y no volverá a ocurrir en miles de años.

El Registro Civil falló a favor de todos los padres indecisos y ya no será necesario ponerse de acuerdo para inscribir al hijo recién nacido

La Tierra atraviesa desde hace millones de años distintos ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento, conocidos como glaciaciones e interglaciares. Estos procesos forman parte de la evolución climática del planeta y no representan un evento inminente para la humanidad.

En ese contexto, recientes investigaciones científicas volvieron a analizar cuándo podría comenzar una nueva era glacial y qué impacto tiene actualmente la actividad humana sobre ese calendario natural.

Aunque algunos titulares presentan este fenómeno como una amenaza cercana, los especialistas aclaran que se trata de procesos que ocurren en escalas de miles de años y responden a factores astronómicos muy precisos.

Qué dice el estudio sobre la próxima glaciación de la Tierra

Un estudio publicado en la revista Science en 2025, liderado por investigadores de la Universidad de Cardiff y el Alfred Wegener Institute, analizó registros climáticos de casi un millón de años para reconstruir el comportamiento histórico de las eras de hielo.

Los científicos concluyeron que, sin intervención humana, la próxima glaciación natural podría comenzar dentro de aproximadamente 10.000 a 11.000 años. Esto corrige interpretaciones erróneas que ubican este fenómeno a 50.000 años como inicio natural.

La próxima glaciación natural podría comenzar dentro de aproximadamente 10.000 a 11.000 años. ChatGPT - creada con IA

Ese número, en realidad, está vinculado al retraso adicional provocado por la acumulación de dióxido de carbono generado por actividades humanas.

El estudio explica que los ciclos glaciales dependen de variaciones orbitales de la Tierra conocidas como ciclos de Milankovitch, que modifican la radiación solar que recibe el planeta a lo largo del tiempo.

Cómo las emisiones humanas modifican el calendario climático natural

Los investigadores sostienen que el aumento sostenido de CO₂ atmosférico alteró el equilibrio climático natural y podría retrasar el inicio de la próxima glaciación entre 50.000 y 100.000 años adicionales.

Esto no significa que el calentamiento global sea beneficioso. Por el contrario, los expertos remarcan que retrasar una glaciación mediante emisiones contaminantes genera consecuencias inmediatas como aumento del nivel del mar, eventos extremos y pérdida de biodiversidad.

Además, durante una glaciación no todo el planeta queda cubierto de hielo. En la última gran era glacial, el hielo ocupó entre 25% y 30% de la superficie terrestre, concentrado principalmente en América del Norte, Europa y parte de Asia.

Las regiones tropicales, incluida América Latina, experimentaron temperaturas más bajas y cambios ecosistémicos, pero no quedaron enterradas bajo capas masivas de hielo.

Actualmente la Tierra continúa en el Holoceno, un período interglacial iniciado hace unos 11.700 años tras el final de la última glaciación.